El curso de lectura y análisis “Imaginar, ver, contar”, a cargo de Estanislao Giménez Corte, se propone acompañar el abordaje de una serie de conceptos y nociones para estimular la lectura, la imaginación y la reflexión de los cursantes, como una suerte de corpus necesario y posible en el marco de la creación artística orientada a lo textual.
Arranca el curso "Imaginar, ver, contar"
Estará a cargo del escritor y docente Estanislao Giménez Corte; es organizado por la Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial. Se dictará los jueves 18 y 25 de junio y 23 y 30 de julio, de 16.30 a 18.30.
Para ello se trabajarán aspectos relativos a temáticas, argumentos, personajes, situaciones, tiempos y territorios, en obras de la poesía, la novelística, el cuento y el ensayo.
Los contenidos se desarrollarán a través cuatro encuentros - los jueves 18 y 25 de junio, y 23 y 30 de julio, de 16.30 a 18.30-, en el SUM del Museo Histórico Provincial –San Martín 1490-.
No se trata de un taller “de producción”, sino de lectura comentada, de análisis, de intercambio y de reflexión, considerando para ello el tratamiento de categorías, de autores y especialmente de relaciones o de asociaciones, como un modo de brindar un sustrato o marco teórico para aquellos interesados en continuar algún estudio derivado, ya sea mediante exposiciones, escritura de artículos; o sencillamente para aquellos interesados en el pensamiento y la especulación.
El programa
El ciclo se desarrollará con una modalidad expositivo-participativa a través de diversos módulos teóricos, una reflexión o comprensión conceptual, imprescindible para la mejor reflexión y la especulación libres.
Clase 1. Acerca de la pulsión de contar (indagación de las nociones de relato, mito, texto, discurso).
Clase 2. Acerca de las tensiones intuición-razón; y conmoción-comprensión.
Clase 3. Figuras que “arrojan luz” y “hablan a los ojos”. Acerca de las metáforas de la lectura.
Clase 4. Acerca de la escritura. Escribir para saber. Escribir como imposibilidad. La escritura como incomodidad.
El docente
Estanislao Giménez Corte (Santa Fe, 1973), es escritor, periodista y docente universitario (Categoría A, Coneau, 2019). Doctor, magíster y licenciado en Comunicación Social (UNR, 2018; UNR, 2013; UCSF, 1997). Se desempeña como editor y columnista del diario El Litoral.
Es profesor e investigador en la Universidad Católica de Santa Fe. Es profesor y evaluador del Curso de Periodismo Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Es profesor en diversos cursos impartidos por la Fundación Galisteo (Santa Fe), en las modalidades presencial y virtual.
Ha publicado los libros: “El afuera” (poemas, UCSF, 2021), “Oceánica. Poemas aparecidos” (UCSF, 2019), “Conversación junto al fuego” (ensayos, UNL, 2018), “Borges periodista. Usos de la metáfora en textos para la prensa” (Biblos, 2016), “Miscelánea breve. Textos en prensa” (UNL, 2014) y “Premios a la creatividad 2002” (ANP, 2003).
Información e inscripción
Los interesados pueden comunicarse al 342-4428777 o por Instagram a @amigosdelhistorico.