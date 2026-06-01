En el Museo Histórico Provincial

Arranca el curso "Imaginar, ver, contar"

Estará a cargo del escritor y docente Estanislao Giménez Corte; es organizado por la Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial. Se dictará los jueves 18 y 25 de junio y 23 y 30 de julio, de 16.30 a 18.30.