Arranca el curso "Imaginar, ver, contar" en la Biblioteca Muttis
Estará a cargo del escritor y docente Estanislao Giménez Corte, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Se dictará los próximos cuatro miércoles, de 19 a 21.
A través cuatro encuentros -los miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre, en el horario de 19 a 21-, se dictará en la Biblioteca Municipal Profesor Enrique Muttis (1ª Junta 2451) el curso de lectura y análisis “Imaginar, ver, contar”, a cargo del escritor y docente Estanislao Giménez Corte. La capacitación es organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe.
El curso se propone acompañar el abordaje de una serie de conceptos y nociones para estimular la lectura, la imaginación y la reflexión de los cursantes, como una suerte de corpus necesario y posible en el marco de la creación artística orientada a lo textual. Para ello se trabajarán aspectos relativos a temáticas, argumentos, personajes, situaciones, tiempos y territorios, en obras de la poesía, la novelística, el cuento y el ensayo.
No se trata de un taller “de producción”, sino de lectura comentada, de análisis, de intercambio y de reflexión, considerando para ello el tratamiento de categorías, de autores y especialmente de relaciones o de asociaciones, como un modo de brindar un sustrato o marco teórico para aquellos interesados en continuar algún estudio derivado, ya sea mediante exposiciones, escritura de artículos; o sencillamente para aquellos interesados en el pensamiento y la especulación.
Sobre el docente
Estanislao Giménez Corte (Santa Fe, 1973), es escritor, periodista y docente universitario (Categoría A, Coneau, 2019). Doctor, magíster y licenciado en Comunicación Social (UNR, 2018; UNR, 2013; UCSF, 1997). Se desempeña como editor y columnista del diario El Litoral. Es profesor e investigador en la Universidad Católica de Santa Fe. Es profesor y evaluador del Curso de Periodismo Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Es profesor en diversos cursos impartidos por la Fundación Galisteo (Santa Fe), en las modalidades presencial y virtual. Ha publicado los libros: “El afuera” (poemas. UCSF, 2021), “Oceánica. Poemas aparecidos” (UCSF, 2019), “Conversación junto al fuego” (ensayos. UNL, 2018), “Borges periodista. Usos de la metáfora en textos para la prensa” (Biblos, 2016), “Miscelánea breve. Textos en prensa” (UNL, 2014) y “Premios a la creatividad 2002” (ANP, 2003).
