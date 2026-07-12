Alejandro Vallejo Orrego, docente de la carrera de Farmacia de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), participó en el 30th Annual Green Chemistry & Engineering Conference (GC&E). Es uno de los encuentros internacionales más relevantes dedicados a la química e ingeniería verde y sustentable, que tuvo lugar en San Antonio, Texas (USA).
Participación santafesina en un congreso internacional de Química Verde
Alejandro Vallejo Orrego, docente de la UCSF, participó del encuentro sobre química verde, disciplina que promueve el diseño de procesos y productos químicos más seguros y con menor impacto ambiental.
Su participación, en el mes de junio, comenzó con el GC&E Service Project, una jornada de trabajo comunitario orientada a impulsar acciones concretas de sustentabilidad y contribuir al desarrollo de ecosistemas y comunidades más saludables. Posteriormente, asistió al workshop "Teaching Green Chemistry: Tools and Community for Reimagining Chemistry Education", donde se abordaron estrategias innovadoras para la enseñanza de la química verde.
Según explicó el docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, en este espacio se trabajó sobre "el desarrollo de estudios de caso y el enfoque del pensamiento sistémico para relacionar los productos químicos con sus impactos en las personas, el medio ambiente y la sociedad", herramientas que resultan clave para la formación de futuros profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible.
Intercambio científico
Durante el congreso, el ingeniero de Alimentos y doctor en Tecnología Química participó de diversas sesiones técnicas vinculadas con la aplicación de la química verde en la industria farmacéutica, la educación superior, el desarrollo de polímeros sustentables, la producción de energía y el uso de inteligencia artificial para el diseño de nuevas moléculas.
La experiencia también le permitió vincularse con investigadores y referentes de trayectoria internacional. Entre los momentos más destacados, Vallejo Orrego resaltó la posibilidad de conocer a los doctores Paul T. Anastas y John C. Warner, reconocidos mundialmente por ser los creadores del concepto moderno de Química Verde y autores de sus 12 principios fundamentales.
"Poder intercambiar experiencias y conocer personalmente a quienes sentaron las bases de una disciplina que hoy guía gran parte de la investigación orientada a la sostenibilidad fue una experiencia de enorme valor académico y profesional", destacó.
Además, presentó el trabajo científico "Tuning acid–base functionality in Ce₁−xZrₓO₂ mixed oxides enables selective 1,3-butadiene formation from 1,4-butanediol at 673 K", una investigación centrada en la obtención sustentable de un precursor del caucho sintético a partir de materias primas renovables.
Este trabajo forma parte de los resultados obtenidos de su beca posdoctoral de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Lo lleva a cabo en el Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería Catalíticas (GICIC), del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE) y fue posible gracias a dos proyectos de la UNL y la Agencia I+D+i.
Formación con impacto
La participación en este tipo de encuentros internacionales constituye una oportunidad estratégica para fortalecer la formación académica, ampliar redes de colaboración y conocer las tendencias que están transformando la investigación y los procesos productivos a nivel global.
En este sentido, Vallejo Orrego señaló que los conocimientos adquiridos durante el congreso "permiten incorporar nuevas perspectivas para la enseñanza, la investigación y el desarrollo tecnológico", favoreciendo la construcción de soluciones más seguras y sostenibles.
La experiencia también repercute directamente en la formación de los estudiantes de Farmacia de la UCSF: la incorporación de enfoques vinculados con la química verde, la innovación tecnológica y la responsabilidad ambiental contribuye a preparar profesionales capaces de responder a los desafíos actuales de la industria y del sector sanitario.
Así, la participación de docentes en ámbitos internacionales no solo fortalece su desarrollo académico, sino que enriquece la calidad de la enseñanza y consolida el compromiso de la Universidad con una formación de excelencia, conectada con los principales avances científicos del mundo.