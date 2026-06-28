A través del programa de consultorías jurídicas gratuitas, la Universidad Católica de Santa Fe vincula la formación académica con el compromiso social de sus estudiantes, y el acompañamiento real a la comunidad. "Esta propuesta de extensión de la Facultad de Derecho y Ciencia Política se desarrolla en territorio y permite que docentes y estudiantes avanzados brinden asesoramiento y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad", valora su decano, el magister Magín Ferrer.
Democratizar el acceso a la justicia: de la universidad a los barrios
Estudiantes y docentes de la Universidad Católica de Santa Fe ofrecen asesoramiento y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
El espacio funciona en articulación con Cáritas, en el barrio Yapeyú Oeste de la ciudad de Santa Fe, precisamente en la parroquia Virgen de los Pobres y Beato Ceferino Namuncurá (Av. 12 de octubre esquina Misiones). Cada miércoles, entre las 9 y las 13 hs, vecinos con diversas problemáticas legales son recibidos por una docente y estudiantes de la carrera de Abogacía de la UCSF, que ofrecen orientación en un entorno accesible, cercano y de confianza.
La propuesta se enmarca en las prácticas profesionales supervisadas y combina el aprendizaje con la experiencia concreta. Conforman el equipo docente: Diana Moralejo, María Inés Gabliardi y Francisco Muro Muller, junto a los estudiantes, Abril Alonso, María Candelaria Corona Gianoli, Tomas Posodente y Nicolás Rosatti, ya egresado.
Transformar y garantizar derechos
La docente Moralejo subrayó cómo el proyecto "permite que los estudiantes comprendan la dimensión humana del Derecho. No se trata solo de aplicar normas, sino de escuchar, acompañar y acercar herramientas concretas a quienes más lo necesitan".
La propuesta surgió "como una prueba piloto que pueda abrir puertas a nuevas acciones en territorio, porque la universidad no puede permanecer ajena a las realidades sociales que la rodean", señaló.
La posibilidad de contar con un espacio físico adecuado, en cercanía directa con los vecinos, favorece el acceso y la continuidad del servicio. Las consultas que reciben abarcan múltiples problemáticas. En este marco, la función del equipo no es solo responder inquietudes, sino también traducir el lenguaje jurídico en información clara, accesible y útil, facilitando el ejercicio de derechos.
"Muchas veces las personas no saben por dónde empezar. Nuestro rol es ordenar la información, explicar los pasos y acompañar ese proceso", coincidieron los estudiantes. Además de la orientación, el equipo articula con defensorías barriales o profesionales que trabajan ad honorem, fortaleciendo así un entramado de asistencia y derivación.
Casos reales
María Candelaria contó que muchos casos son de personas que dejaron de percibir su pensión, siendo muchas veces, su principal y único ingreso. "Hay mucho analfabetismo y personas que ni siquiera tuvieron acceso a la educación básica. Hay casos que se vuelven irreversibles sin ayuda del Estado, como los de personas con alguna discapacidad. Al vivir hacinados, también hay problemas de separación entre viviendas o casos de familia, como prestaciones dinerarias entre parientes, cuotas alimentarias, incluso violencia o casos penales".
Alrededor del 30% de las consultas estuvieron relacionadas con cuestiones previsionales, pensiones por discapacidad, jubilaciones, moratorias previsionales, trámites en ANSES y suspensión de beneficios sociales.
Cerca del 15% de los casos estuvo vinculado al Derecho Laboral y de Riesgos del Trabajo, como accidentes laborales, enfermedades, conflictos con ART o despidos.
La experiencia muestra un alto nivel de efectividad práctica de las intervenciones realizadas. Una cantidad significativa de consultantes regresó luego de la consultoría para informar avances favorables en sus situaciones personales y jurídicas. Aproximadamente un 70% de los que volvieron manifestaron haber obtenido resultados positivos gracias al asesoramiento brindado. Durante este año más de 220 casos fueron llevados adelante y muchos de ellos, resueltos.
"Lo que más nos impacta es la necesidad de información que hay, y principalmente que sea clara, que se entienda, porque no hay peor Derecho que el que queda en la letra de la ley y no vive en la cotidianidad de la gente", compartió Nicolás, estudiante de Abogacía.
El ejercicio de escuchar, interpretar y comunicar exige empatía y compromiso. "Te posiciona de una manera totalmente distinta frente a la profesión. Entendés que el Derecho también es una herramienta de servicio", aseguró.
Un puente
Las consultorías jurídicas gratuitas reflejan una forma de entender la educación superior centrada en la responsabilidad social. Este tipo de propuestas permiten acercar la universidad a los barrios, generar vínculos con las organizaciones locales y construir respuestas concretas a problemáticas sociales.
En este sentido, el trabajo se presentó como póster en la Semana Internacional del staff: Un Mundo Inclusivo, Equidad y Pertenencia, celebrada en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, en el marco la convocatoria de beca Erasmus KA171 por la cual el doctor Santiago Petrone participa del evento.
"La universidad tiene que estar presente donde más se la necesita. Este tipo de acciones nos recuerda para qué y para quiénes formamos profesionales", concluyó Moralejo. La experiencia no solo impacta en quienes reciben el asesoramiento, sino también en la formación de los estudiantes, que egresan con una mirada más amplia, comprometida y consciente de su rol en la sociedad.
"Cada día nos reciben con los brazos abiertos y con un agradecimiento que nos hace entender por qué hacemos lo que hacemos. Esa es la universidad que nos formó, una que no solo da saberes, sino que nos impulsa al bien común y no deja a nadie atrás", afirmó Rosatti, egresado de la carrera que continúa participando de las consultorías.
A medida que las consultorías jurídicas gratuitas avanzan, se consolidan como un espacio de aprendizaje significativo y de transformación social. Se convierten en un puente entre el conocimiento y la comunidad, una herramienta de inclusión y una apuesta concreta por una sociedad más justa.