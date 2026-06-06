La Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFH), y en coordinación con el Ente Autárquico Municipal de Turismo de la ciudad de Santa Fe (SAFETUR) presenta la Diplomatura Universitaria en Gestión de la Comunicación Turística, una nueva propuesta académica que apunta a fortalecer las capacidades profesionales en un campo clave para el desarrollo turístico contemporáneo.
La UCSF lanza una diplomatura en Gestión de la Comunicación Turística
La propuesta conjunta de la Universidad y la Municipalidad de Santa Fe busca profesionalizar la comunicación del sector y aportar herramientas estratégicas para comunicar servicios, experiencias y destinos.
En un contexto dinámico, competitivo y atravesado por la mediatización, la comunicación se consolida como un factor estratégico para la planificación, promoción y gestión de destinos, servicios y experiencias turísticas.
Hoy, ya no resulta suficiente contar con recursos patrimoniales o servicios de calidad: la diferenciación se construye, en gran medida, a partir de la capacidad de diseñar y comunicar experiencias significativas, coherentes y memorables para los distintos públicos.
Comunicar turismo implica interpretar territorios, traducir identidades locales, articular relatos, seleccionar lenguajes y soportes adecuados, y acompañar al turista antes, durante y después de su experiencia, considerando tanto dimensiones racionales como emocionales.
En este sentido, la decana de la FFH, María Milagros Vigil, explica que desde noviembre de 2025 la facultad trabaja junto con SAFETUR en el desarrollo de una marca turística para la ciudad de Santa Fe. “Hoy que ya está lograda esa marca propia y representativa, desde nuestra Facultad ofrecemos una instancia de formación para aprovechar mejor, intensificar y hacer crecer la comunicación y el enfoque turístico desde una perspectiva académica, territorial y estratégica”, señaló.
La propuesta estará a cargo de docentes de las carreras de Ciencias de la Comunicación y de Medios Digitales, autoridades de la Subsecretaria de Turismo de la MCSF y dos invitados especiales: Lorenzo “Chimi” Cantelli y “Mime” Mascaró.
Con énfasis en el enfoque de la experiencia turística entendida como un proceso que involucra emociones, percepciones y vínculos simbólicos, la comunicación no se limita a la difusión, sino que cumple un rol central en la construcción de sentido, la interacción cultural y la calidad de la experiencia del visitante.
Formación con mirada estratégica y territorial
En numerosos organismos públicos, emprendimientos privados y organizaciones del sector, la comunicación vinculada al turismo continúa siendo abordada de manera fragmentada, intuitiva o instrumental, sin una formación específica. La diplomatura propone una formación integral orientada al diseño, la gestión y la evaluación de estrategias de comunicación turística situadas, creativas e innovadoras.
La propuesta está orientada a profesionales y trabajadores del turismo, la comunicación, la cultura y áreas afines, así como también a integrantes de organismos públicos, organizaciones comunitarias, cooperativas y emprendimientos turísticos que busquen incorporar herramientas para gestionar la comunicación de destinos, productos y experiencias.
A lo largo de su cursado, se abordan contenidos vinculados a la planificación estratégica de la comunicación, el desarrollo de narrativas territoriales, el diseño visual, la producción de contenidos multimediales y el uso de plataformas digitales, integrando dimensiones analíticas y operativas.
La propuesta académica contempla el análisis de escenarios turísticos contemporáneos, la identificación de públicos y actores, y el diseño de estrategias comunicacionales situadas, responsables y creativas. Como cierre, los participantes deberán diseñar una propuesta integral de comunicación aplicada a un caso real.
Modalidad flexible y orientación práctica
La diplomatura tiene una duración total de dos meses (100 horas) y se dicta en modalidad distribuida, combinando encuentros presenciales, instancias virtuales sincrónicas y trabajo asincrónico. Esta estructura permite compatibilizar la formación con la actividad laboral y favorece la aplicación inmediata de los contenidos en contextos reales.
Entre sus objetivos principales, busca aportar herramientas desde las ciencias de la comunicación para diseñar, gestionar y evaluar estrategias comunicacionales integrales, orientadas tanto a distintos públicos como a diversas plataformas, promoviendo prácticas inclusivas y con enfoque territorial.
La iniciativa se inscribe en el compromiso de la UCSF con la formación de profesionales capaces de intervenir en problemáticas contemporáneas, aportando al desarrollo local y regional a través de propuestas académicas pertinentes e innovadoras.
Para mayor información, contactar con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF por correo electrónico [email protected], o por teléfono al (0342) 4603030 int. 174