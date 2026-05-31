La Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) anunció la puesta en marcha de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, desarrollada en el marco de un proyecto de cooperación académica internacional con la Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) de Brasil. Orientada a la formación de recursos humanos altamente calificados en la región, está aprobada en el contexto del Edital 14/2025 de CAPES (Brasil).
La UCSF presentó la Maestría en Ciencias Farmacéuticas junto a UNIPAMPA de Brasil
Destinada a la formación de profesionales de Ciencias de la Salud y áreas afines mediante un programa estructurado con estándares internacionales.
La nueva propuesta académica tiene como objetivo capacitar a profesionales de Ciencias de la Salud y áreas afines mediante un programa de posgrado estructurado con estándares internacionales.
Formación orientada a la investigación y la innovación
“El programa se orienta a la formación de docentes-investigadores, promoviendo el desarrollo de proyectos científicos relevantes para la región”, explicó el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la UCSF, Sebastián del Pazo. Destacó, además, las principales características de esta Maestría: integración de actividades de investigación desde el inicio del cursado, presentación de avances de tesis durante el programa, seguimiento académico continuo por parte de orientadores y realización de una estadía de permanencia (40 horas) en la institución promotora.
"Con esta propuesta buscamos fomentar la generación de alianzas científicas internacionales, facilitando la continuidad de proyectos de investigación y el desarrollo de nuevas líneas de trabajo conjunto”, afirmó.
Un paso estratégico para ambas instituciones
Sin dudas que este proyecto representa un avance significativo en la consolidación de vínculos entre la UCSF y la UNIPAMPA.
Asimismo, refuerza trabajo que la universidad santafesina viene realizando en materia de internacionalización de la educación superior, de desarrollo científico-tecnológico regional y de cooperación académica internacional.
Ambas instituciones continúan trabajando en la definición de los detalles para anunciar, próximamente la apertura de las inscripciones para la cohorte inicial.
Formación de excelencia con un modelo innovador
El decano de la FCS detalló que el programa contempla la formación de 15 maestrandos, distribuidos entre docentes y egresados de la UCSF y profesionales vinculados al ámbito farmacéutico de la región de Santa Fe. “La propuesta académica está especialmente diseñada para fortalecer el desarrollo científico y la investigación aplicada en el campo de las Ciencias Farmacéuticas” afirmó.
La maestría tendrá una duración de cuatro semestres académicos e incluirá un total de 16 créditos (equivalentes a 240 horas), con una estructura curricular que combina cursos obligatorios y electivos.
Además de su carácter internacional otro de los aspectos más destacados del proyecto es su modalidad de implementación, a través del dictado presencial en la UCSF, con apoyo de docentes de ambas instituciones; la incorporación de instancias híbridas mediante plataformas digitales; la coordinación académica entre ambas instituciones y la planificación articulada de contenidos, acorde a las necesidades regionales.
“Este enfoque permite integrar capacidades académicas y científicas, potenciando el intercambio de conocimientos y la internacionalización de la educación superior. Esta nueva Maestría posiciona a la UCSF como un actor clave en la formación de posgrado en Ciencias Farmacéuticas en Argentina y la región.”, afirmó del Pazo.
Para información sobre la propuesta, los interesados pueden comunicarse con FCS, por mail a [email protected], o telefónicamente al 4603030 int. 285