La Universidad Católica de Santa Fe presentó "Museo Temporario. Territorio e identidades: memorias compartidas entre San Javier, Santa Fe y Posadas".
La Católica abrió una muestra sobre culturas originarias, jesuitas y cine santafesino
El recorrido apunta a pensar las complejidades de la identidad regional. Lo hace a partir de documentos, objetos patrimoniales y fragmentos audiovisuales.
Se trata de una propuesta que reúne documentos históricos, piezas patrimoniales, cine y producciones didácticas relacionadas a la construcción de las identidades regionales y las memorias compartidas del Litoral argentino.
La muestra, inaugurada el 18 de mayo en el Multiespacio de la Universidad (Moreno 2906), sigue abierta al público.
Implica un recorrido organizado en torno a un eje conceptual común, que es pensar el territorio como escenario de encuentros culturales, tensiones históricas y formas de representación que dialogan con el presente.
Distribución
El recorrido está dividido entre la planta baja y la planta alta del Multiespacio, donde se despliegan distintos lenguajes y materiales vinculados con la historia cultural de Santa Fe y San Javier.
En la planta baja se exhiben láminas de Florián Paucke, que dan cuenta del vínculo entre los jesuitas y los pueblos originarios durante el siglo XVIII.
Las imágenes permiten observar aspectos de la vida cotidiana, las formas de contacto cultural y la mirada europea sobre el territorio.
La exposición incluye además objetos de las culturas Mocoretá y Mocoví de San Javier, junto con piezas relacionadas con los jesuitas que pasaron por Santa Fe.
La idea de este conjunto es reconstruir distintas experiencias históricas y destacar las continuidades culturales presentes en la región.
Según la propuesta curatorial, este primer eje aborda "el territorio como lugar de encuentro, donde distintas culturas se relacionaron, negociaron sentidos y construyeron formas complejas de convivencia".
Alcides Greca y "El último Malón"
En la planta alta, la muestra sumó el lenguaje audiovisual con la proyección de un fragmento de "El último Malón", la película dirigida por Alcides Greca.
La actividad contó con especialistas convocados por la Secretaría de Cultura y Educación de San Javier, quienes trabajaron en dos líneas complementarias.
Por un lado, se ofreció una contextualización histórica del film, su época y el territorio representado. Por otro lado, se analizó su valor cinematográfico.
Juegos y propuestas pedagógicas
Otro de los espacios de la muestra está dedicado a juegos didácticos y lúdicos inspirados en la estadía de Florián Paucke con los mocovíes.
Las producciones fueron realizadas por Verónica Rebaudino, docente de la UCSF, junto a Florencia Dariozi, del IES Nº15 Dr. Alcides Greca de San Javier.
La incorporación de estos materiales apunta a generar una experiencia participativa y acercar contenidos históricos a públicos diversos, especialmente estudiantes y visitantes jóvenes.
Días y horarios
Luego de su inauguración, la muestra puede visitarse en dos etapas. La primera se desarrolla desde el 19 de mayo al 5 de junio, con turnos por la mañana y por la tarde. La segunda etapa se extenderá hasta el 8 de junio, en el horario que va de 10 a 18.