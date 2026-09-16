La Unión Europea avanza en el debate sobre posibles restricciones al acceso de adolescentes a las redes sociales, en un contexto de creciente preocupación por el impacto que tienen las plataformas digitales sobre los menores.
La Unión Europea analiza restringir el acceso de adolescentes a las redes sociales
La propuesta forma parte del debate europeo sobre cómo proteger a los menores en internet. El Parlamento Europeo ya planteó establecer una edad mínima común y reforzar los mecanismos para verificar la edad de los usuarios.
La discusión no parte de una única legislación ya aprobada, sino de distintas iniciativas que buscan establecer criterios comunes para los países del bloque. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de fijar una edad mínima para utilizar determinadas plataformas y exigir mecanismos más eficaces para comprobar la edad de quienes crean una cuenta.
El Parlamento Europeo viene trabajando sobre esta cuestión y en 2025 sus eurodiputados propusieron una edad digital mínima de 16 años para acceder a las redes sociales, aunque también contemplaron excepciones y la posibilidad de acceso con autorización de los padres.
El debate cobró mayor dimensión durante 2026, cuando varios países europeos impulsaron o analizaron restricciones nacionales. Un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo señaló que casi 40 países en todo el mundo estaban discutiendo, proponiendo, adoptando o implementando medidas relacionadas con la edad para acceder a las redes sociales.
Qué medidas se analizan para proteger a los menores
Uno de los principales puntos de discusión es establecer una edad mínima común para el acceso a las redes sociales. La cifra todavía forma parte del debate y existen diferentes propuestas dentro de Europa.
Algunos países ya avanzaron con sus propias iniciativas. Francia, por ejemplo, estableció mediante una ley de 2023 que las plataformas no deberían permitir el acceso a menores de 15 años sin autorización de sus padres o tutores. Francia también planteó trasladar ese criterio al conjunto de la Unión Europea.
El objetivo de una regulación común sería evitar que cada país establezca reglas completamente diferentes y, al mismo tiempo, generar obligaciones similares para las grandes plataformas digitales.
Otro aspecto central es la verificación de edad. El problema es que no existe actualmente un sistema que permita comprobar de manera sencilla y completamente fiable que una persona tiene la edad declarada sin generar otros inconvenientes.
El Parlamento Europeo advirtió que las tecnologías utilizadas para verificar edades todavía presentan limitaciones. Algunas pueden afectar la privacidad de los usuarios, mientras que otras pueden ser eludidas mediante cuentas prestadas, información falsa u otros mecanismos.
Por eso, la discusión europea no se limita a decidir a qué edad puede abrirse una cuenta. También incluye la forma en que las plataformas deberían comprobar esa edad y qué tipo de protección deberían ofrecer a los menores una vez dentro de sus servicios.
El debate sobre el uso de redes sociales por adolescentes
La discusión se desarrolla además en paralelo con un análisis más amplio sobre el funcionamiento de las plataformas digitales y su impacto sobre los usuarios jóvenes.
En julio de 2026, el Parlamento Europeo pidió una aplicación más estricta de las normas existentes para construir un entorno digital más seguro para los menores. Los eurodiputados plantearon reforzar la aplicación de las reglas europeas y mejorar las medidas de protección destinadas a niños y adolescentes.
Entre las cuestiones que forman parte de este debate aparecen el diseño de las plataformas, los mecanismos que pueden favorecer un uso prolongado y la exposición de los menores a contenidos que no son adecuados para su edad.
La Unión Europea ya cuenta con normas destinadas a regular los servicios digitales. El desafío actual pasa, en parte, por determinar si esas herramientas son suficientes frente al uso que hacen los adolescentes de las redes sociales y si es necesario establecer nuevas obligaciones específicas.
También existen diferencias entre los Estados miembros. El Parlamento Europeo señaló que las iniciativas nacionales presentan distintas edades mínimas, conceptos y alcances, una situación que puede generar una regulación fragmentada dentro del bloque.
A esto se suma la discusión sobre los derechos de los menores. Cualquier eventual restricción debe compatibilizarse con las normas europeas sobre protección de datos, libertad de expresión y acceso a la información.
Por el momento, el debate continúa y las distintas instituciones europeas deberán definir el alcance concreto de las medidas. La posibilidad de establecer una edad mínima común para las redes sociales es uno de los principales puntos en discusión, junto con los mecanismos de control de edad y las obligaciones que deberán cumplir las plataformas.
El proceso también muestra un cambio en la forma en que los gobiernos europeos abordan el vínculo entre adolescentes, redes sociales y protección digital: de regulaciones principalmente nacionales hacia la búsqueda de criterios comunes para todo el bloque.