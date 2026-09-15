Diagnóstico de Axel Rivas

Pruebas Pisa: pantallas, cambios cognitivos, docentes solos y falta de proyecto nacional

El especialista en educación analiza los resultados de las pruebas internacionales y advierte sobre el deterioro de los aprendizajes, especialmente en Matemática. También pone el foco en los cambios culturales globales, el consumo digital, la formación docente y la falta de un norte claro en políticas educativas.