Finlandia decidió incorporarse al esquema de cooperación en materia de disuasión nuclear impulsado por Francia, una iniciativa que busca reforzar la seguridad europea en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y los cambios en la política de defensa de Estados Unidos hacia sus aliados de la OTAN.
Finlandia amplía su cooperación nuclear con Francia ante el escenario de seguridad europeo
Finlandia se convirtió en el décimo país europeo en incorporarse a la iniciativa francesa de disuasión nuclear. Helsinki aclaró que no prevé almacenar armas nucleares en su territorio en tiempos de paz.
El anuncio fue realizado este lunes por ambos gobiernos, que señalaron que en los próximos meses crearán un grupo de trabajo encargado de abordar cuestiones vinculadas con la cooperación nuclear.
La incorporación de Finlandia amplía el alcance de la iniciativa francesa a un país que comparte una frontera de unos 1.340 kilómetros con Rusia. Helsinki ingresó en la OTAN en 2023, tras el cambio de su política de seguridad provocado por la invasión rusa de Ucrania.
Una iniciativa impulsada por Macron
La decisión se produjo después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, planteara en marzo la posibilidad de ampliar a otros países europeos la protección que brinda el arsenal nuclear francés.
La propuesta apunta a fortalecer la capacidad de disuasión europea mediante una mayor cooperación entre Francia y sus aliados. Entre las medidas contempladas figuran ejercicios conjuntos y la posibilidad de que aeronaves francesas con capacidad nuclear puedan operar temporalmente desde bases de otros países participantes.
Con Finlandia, ya son diez los países europeos que se incorporaron al esquema promovido por París.
La iniciativa se desarrolla en paralelo con el debate europeo sobre el futuro de la seguridad continental y el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN. Los gobiernos europeos buscan reforzar sus capacidades de defensa ante un escenario internacional más inestable.
Finlandia no prevé almacenar armas nucleares
El presidente finlandés, Alexander Stubb, confirmó la incorporación al esquema y sostuvo que el objetivo principal es reforzar la seguridad europea.
Sin embargo, Helsinki marcó un límite claro respecto del eventual despliegue de armamento nuclear. "La máxima prioridad de Finlandia es actuar como parte de la OTAN y la Unión Europea. Finlandia no tiene la intención de estacionar armas nucleares en su territorio en tiempos de paz", afirmó Stubb.
La incorporación al mecanismo francés tampoco supone que Finlandia pase a disponer de armas nucleares propias. La iniciativa se basa en la cooperación con Francia y en la participación en actividades vinculadas con la planificación y la disuasión estratégica.
El acuerdo forma parte de una nueva asociación estratégica entre ambos países, que prevé profundizar la cooperación en materia de defensa y seguridad. Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Finlandia tenían previsto formalizar este lunes el entendimiento en Helsinki.