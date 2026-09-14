El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a marcar su posición frente al debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y descartó que su país deba reducir el ritmo de desarrollo de esta tecnología. Durante una actividad en Irlanda, el mandatario sostuvo que Estados Unidos mantiene una ventaja sobre China y planteó que conservar ese liderazgo es una cuestión estratégica.
Trump rechazó frenar el avance de la inteligencia artificial para no perder ventaja frente a China
El presidente de Estados Unidos afirmó que su país está por delante de China en el desarrollo de la IA y sostuvo que desacelerar la tecnología podría poner en riesgo esa posición.
La definición de Trump llegó en un momento en el que distintas figuras de la industria tecnológica comenzaron a reclamar mayores controles y más tiempo para desarrollar mecanismos que permitan reducir los riesgos asociados al crecimiento de los sistemas de inteligencia artificial. Para el presidente estadounidense, sin embargo, una desaceleración podría afectar la competencia tecnológica con Beijing.
Trump puso el foco en la competencia con China
Consultado sobre si las empresas tecnológicas deberían reducir el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial o quedar sometidas a una regulación más estricta, Trump respondió que Estados Unidos actualmente está por delante de China en este campo.
El mandatario sostuvo que su objetivo es que esa diferencia se mantenga. En ese sentido, vinculó directamente el liderazgo tecnológico con la posición internacional de Estados Unidos y con la competencia entre las dos principales potencias económicas.
Trump admitió que pueden establecerse determinadas medidas de seguridad para controlar el desarrollo de la IA. Sin embargo, cuestionó parte de las advertencias que se vienen realizando sobre los riesgos de un avance demasiado rápido de esta tecnología.
El presidente estadounidense consideró que algunas de esas advertencias provienen de sectores que, a su criterio, plantean escenarios que no necesariamente van a ocurrir. Su postura representa una diferencia frente a quienes reclaman una pausa o una reducción del ritmo de desarrollo para que los mecanismos de supervisión puedan acompañar la evolución de los nuevos sistemas.
La discusión no se limita al ámbito tecnológico. La inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales terrenos de competencia entre Estados Unidos y China, junto con sectores como los semiconductores y la infraestructura digital.
Para Washington, mantener una posición dominante en estas áreas tiene implicancias económicas y estratégicas. La capacidad para desarrollar modelos avanzados de IA, contar con infraestructura suficiente y disponer de los recursos informáticos necesarios se convirtió en un elemento relevante dentro de la disputa tecnológica entre ambas potencias.
Los referentes tecnológicos reclaman más controles
Las declaraciones de Trump se conocieron después de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, planteara la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial para permitir que las medidas de seguridad puedan avanzar al mismo tiempo.
Amodei no fue el único referente de la industria que manifestó preocupación por la velocidad con la que evolucionan estas herramientas. Otros empresarios tecnológicos, entre ellos Elon Musk y Sam Altman, expresaron posiciones coincidentes con la necesidad de prestar mayor atención a los mecanismos de seguridad.
El planteo abre un debate dentro de la propia industria: mientras algunas empresas buscan avanzar rápidamente en capacidades cada vez mayores, otros referentes consideran necesario establecer mecanismos que permitan evaluar y limitar posibles consecuencias antes de que los sistemas sean desplegados a mayor escala.
En Estados Unidos también existe una discusión política sobre cómo debería responder el Gobierno. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, señaló que funcionarios vinculados con las áreas de ciberseguridad, ciencia y tecnología podrían reunirse durante esta semana para analizar los próximos pasos.
También está previsto que el Congreso estadounidense participe del debate. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció la necesidad de establecer determinadas medidas de protección para evitar que el desarrollo de la inteligencia artificial quede fuera de control.
Al mismo tiempo, Johnson coincidió con Trump en que Estados Unidos debe evitar perder terreno frente a China. La cuestión, por lo tanto, pasa por encontrar un equilibrio entre mantener el liderazgo tecnológico y establecer mecanismos capaces de reducir los riesgos derivados del avance de la IA.
El debate podría adquirir todavía mayor relevancia en las próximas semanas. El presidente chino, Xi Jinping, tiene previsto viajar a Estados Unidos a fines de septiembre para reunirse con Trump, y la inteligencia artificial aparece entre los asuntos que podrían formar parte de las conversaciones.
Mientras tanto, la discusión sobre la IA también comenzó a trasladarse a cuestiones concretas dentro de Estados Unidos. La expansión de los centros de datos necesarios para sostener estos sistemas genera debates sobre el consumo de electricidad, el uso del agua y la disponibilidad de tierras.
Así, la disputa tecnológica entre Washington y Beijing no se limita a quién desarrolla el modelo más avanzado. También involucra decisiones sobre infraestructura, seguridad, empleo, regulación y el impacto económico de una tecnología que continúa avanzando a gran velocidad.
La posición expresada por Trump deja en claro que, para su administración, mantener la ventaja estadounidense frente a China constituye uno de los principales argumentos para no frenar el desarrollo de la inteligencia artificial.