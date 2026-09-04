Advertencias de Musk y Zuckerberg

La carrera por los data centers para la IA llegó al G20 y se convirtió en un problema electoral en EE.UU

La expansión de los centros de datos destinados al sostenimiento de la inteligencia artificial genera tensiones en Estados Unidos por su alto consumo energético y su impacto en comunidades locales. La discusión llegó al G20, impulsando un debate crucial en la política internacional, con presión de los magnates tecnológicos para su desarrollo.