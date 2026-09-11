Un vehículo submarino autónomo es un sistema no tripulado diseñado para desplazarse bajo el agua y realizar determinadas tareas sin que una persona tenga que conducirlo de manera permanente desde el exterior.
Vehículo submarino autónomo: qué es y para qué sirve la tecnología que sorprendió al mundo
El vehículo estadounidense Dive-LD quedó en el centro de la escena después de que Irán anunciara que lo había capturado en el estrecho de Ormuz.
En los últimos días, este tipo de tecnología volvió a ocupar la atención internacional después de que Irán afirmara haber capturado un vehículo estadounidense en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos confirmó que había perdido un vehículo submarino autónomo y explicó que se trataba de un modelo antiguo que había sufrido una falla durante una operación de vigilancia.
El equipo involucrado es un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo desarrollado originalmente por Dive Technologies y posteriormente incorporado a la compañía estadounidense Anduril.
Su aparición en las noticias permitió conocer con mayor detalle una tecnología que ya es utilizada para tareas de exploración, inspección y vigilancia en ambientes donde enviar personas resulta más complejo, costoso o riesgoso.
Qué es un vehículo submarino autónomo
Los vehículos submarinos autónomos, conocidos internacionalmente como AUV por las siglas de Autonomous Underwater Vehicle, son robots capaces de desplazarse bajo el agua sin llevar personas a bordo.
A diferencia de un submarino convencional, no necesitan una tripulación dentro de una cabina. Tampoco deben ser confundidos con todos los vehículos submarinos operados a distancia: un AUV puede cumplir una misión siguiendo una programación y utilizando sus propios sistemas de navegación y sensores.
La autonomía permite que estos equipos sean utilizados durante períodos prolongados y en zonas donde la presencia humana puede representar un riesgo. Su funcionamiento depende de sistemas de navegación, propulsión, sensores y computadoras que permiten determinar su posición y ejecutar las tareas previstas para cada misión.
El caso del Dive-LD muestra además que la tecnología puede tener aplicaciones tanto civiles como militares. De acuerdo con la información disponible sobre el sistema, entre sus usos se encuentran los estudios del fondo marino, inspecciones y tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
Cómo funciona un vehículo submarino autónomo
El principio es relativamente sencillo de explicar: el vehículo recibe una misión y utiliza sus sistemas internos para desplazarse por el agua y cumplirla sin que un operador tenga que manejarlo segundo a segundo.
El desafío tecnológico es mucho mayor bajo el agua que en la superficie. Los sistemas de comunicación habituales no funcionan de la misma manera y las señales de navegación por satélite, como las utilizadas por los dispositivos terrestres, no están disponibles mientras el vehículo permanece sumergido.
Por ese motivo, los AUV combinan diferentes sistemas de navegación y sensores para conocer su posición, controlar su trayectoria y evitar obstáculos. También pueden incorporar instrumentos específicos según la misión para obtener información del entorno submarino.
En el caso del Dive-LD, su diseño está orientado a operar tanto en aguas cercanas a las costas como en ambientes de mayor profundidad. La compañía Anduril señala que el vehículo puede permanecer en operación durante períodos prolongados y alcanzar grandes profundidades. Reuters informó que sus especificaciones contemplan hasta 10 días de autonomía y una profundidad máxima de 6.000 metros.
Para qué se utilizan
Los vehículos submarinos autónomos no tienen una única función. La misión depende de los sensores y equipos que lleven instalados.
Entre las aplicaciones se encuentran la exploración del fondo marino, la inspección de estructuras submarinas y la obtención de información sobre el entorno. También pueden ser utilizados para estudiar zonas de difícil acceso o realizar tareas de vigilancia durante períodos prolongados.
En el ámbito militar, estas plataformas permiten realizar operaciones de reconocimiento y vigilancia sin poner directamente a una tripulación dentro de un vehículo. También pueden utilizarse para detectar minas, estudiar el fondo marino o inspeccionar infraestructura ubicada bajo el agua. Esas funciones forman parte de las capacidades atribuidas al Dive-LD.
Esta característica es especialmente relevante en zonas marítimas estratégicas. Los océanos concentran cables de comunicaciones, tuberías, instalaciones energéticas y otras infraestructuras cuya inspección requiere tecnología capaz de desplazarse durante largos períodos bajo la superficie.
El Dive-LD que quedó en el centro de la escena
El vehículo que generó la actual atención internacional es un Dive-LD, un sistema de aproximadamente 5,8 metros de largo diseñado para operaciones submarinas sin tripulación.
El 8 de septiembre, autoridades iraníes afirmaron que habían capturado un vehículo submarino estadounidense en las proximidades de la entrada al estrecho de Ormuz y lo identificaron como un Dive-LD.
La versión estadounidense fue diferente. El Pentágono confirmó que un vehículo submarino había sufrido una falla más de un día antes y que había sido perdido mientras realizaba tareas de vigilancia en aguas de la región. Según la explicación oficial estadounidense, se trataba de un modelo antiguo y defectuoso que no transportaba sonar ni radar clasificados y tampoco había recopilado información sensible.
La diferencia entre ambas versiones es importante: mientras Irán presentó el hecho como la captura de un sistema avanzado, Estados Unidos relativizó su importancia tecnológica y aseguró que el aparato perdido no contenía información clasificada.
Por qué estos vehículos son cada vez más importantes
La principal ventaja de los vehículos submarinos autónomos está en combinar autonomía, permanencia y ausencia de tripulación.
Un sistema de estas características puede ser enviado a una zona determinada sin exponer directamente a personas a las condiciones del ambiente submarino. Además, puede permanecer trabajando durante días y recopilar información que posteriormente es analizada por los operadores.
El desarrollo de estos equipos forma parte de una tendencia más amplia hacia la incorporación de sistemas no tripulados en operaciones marítimas. Estados Unidos y otros países están invirtiendo en vehículos capaces de realizar tareas submarinas, de superficie y aéreas con distintos grados de autonomía.
El episodio del estrecho de Ormuz mostró, además, una de las características centrales de esta tecnología: los vehículos autónomos pueden ser utilizados precisamente en lugares donde existe un riesgo elevado para los sistemas tripulados.
En el caso del Dive-LD, la propia empresa desarrolladora sostiene que se trata de un sistema pensado para operar en ambientes peligrosos, donde existe la posibilidad de perder el vehículo durante una misión.
Así, detrás de la noticia sobre un vehículo submarino capturado aparece una tecnología que va mucho más allá de un episodio militar puntual. Los AUV representan una nueva forma de explorar, inspeccionar y vigilar el océano, un territorio donde todavía existen enormes dificultades para obtener información y operar durante largos períodos.
La creciente utilización de estos sistemas también explica por qué los vehículos submarinos autónomos comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en la planificación de operaciones marítimas: permiten llevar sensores y capacidades de exploración a lugares donde un submarino tripulado no siempre es la alternativa más conveniente.