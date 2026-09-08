El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este martes una conversación telefónica con su par de Rusia, Vladímir Putin, centrada en la guerra en Ucrania y en las posibilidades de avanzar hacia una salida negociada del conflicto.
Trump y Putin hablaron por Ucrania y acordaron mantener abierto el diálogo
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantuvieron una conversación telefónica de una hora. El Kremlin aseguró que Trump planteó la necesidad de terminar la guerra cuanto antes.
La llamada tuvo una duración aproximada de una hora y fue descripta por el Kremlin como “constructiva”. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó que Trump expresó su intención de alcanzar un final rápido de las hostilidades.
El objetivo de terminar la guerra
De acuerdo con la versión difundida por Moscú, Trump planteó que poner fin al conflicto permitiría avanzar también hacia una recuperación plena de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.
Ushakov sostuvo que el mandatario estadounidense considera que una normalización podría abrir nuevas oportunidades económicas y comerciales para ambos países. Putin, por su parte, manifestó su respaldo a ese enfoque durante la conversación.
El Kremlin indicó además que Trump busca alcanzar un avance significativo en las negociaciones durante su mandato, mientras que Putin valoró positivamente los esfuerzos de mediación impulsados por Washington.
Las gestiones de Witkoff y Kushner
Los mandatarios también analizaron la reciente visita a Moscú y Kiev de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes mantuvieron reuniones con las autoridades rusas y ucranianas para intentar reactivar las negociaciones.
Según Ushakov, ambos presidentes realizaron una evaluación positiva de esas gestiones y coincidieron en que el canal diplomático deberá continuar. Las conversaciones del fin de semana no derivaron, sin embargo, en un acuerdo inmediato para terminar la guerra.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también señaló este martes que los enviados estadounidenses presentaron propuestas que consideró valiosas, aunque evitó brindar detalles mientras continúan las negociaciones.
La situación en el campo de batalla
Durante la llamada, Putin ofreció a Trump su evaluación sobre la situación militar y las perspectivas de Rusia en el frente. También expuso qué medidas considera que podría adoptar Estados Unidos para acelerar el final de las hostilidades.
El mandatario ruso afirmó además que Moscú no tiene planes agresivos contra otros países europeos, en respuesta a las acusaciones y advertencias formuladas en los últimos meses desde distintos gobiernos del continente.
La actividad militar continuó este martes pese a los contactos diplomáticos. Rusia volvió a lanzar ataques contra Kiev tras una pausa durante la presencia de los enviados estadounidenses, con víctimas y daños en distintos puntos de la capital ucraniana.
Contacto entre Washington y Moscú
Putin también destacó durante la conversación las gestiones impulsadas por la primera dama estadounidense, Melania Trump, para facilitar el regreso de niños rusos y ucranianos con sus familias.
Además, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mantener los intercambios de prisioneros y acordaron continuar en contacto mediante nuevas conversaciones telefónicas cuando resulte necesario.