El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ciudadanos adultos del país podrían recibir 5.000 dólares si el Partido Republicano consigue quedarse con el control de ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones.
Trump prometió 5.000 dólares a los estadounidenses si los republicanos ganan el Congreso
El mandatario lanzó la propuesta durante un acto partidario y también se refirió al impacto económico de la guerra con Irán y a la evolución del precio de los combustibles.
El mandatario realizó la promesa durante un extenso discurso en la convención republicana, donde reafirmó su liderazgo dentro del partido y se refirió a distintos aspectos de la situación económica y política del país.
La propuesta quedó vinculada a las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos buscarán mantener o ampliar su presencia en el Congreso.
Precios de los combustibles
Antes de llegar a la convención, Trump también se refirió a uno de los principales problemas económicos que atraviesan los estadounidenses: el elevado precio de los combustibles.
Durante su traslado hacia el encuentro partidario, el presidente reconoció que los ciudadanos podrían tener que esperar para notar una mejora en los valores.
“Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato”, sostuvo Trump al ser consultado sobre cuándo podría producirse un alivio.
Más tarde, durante su discurso, volvió sobre el impacto económico de corto plazo y lo relacionó con la guerra con Irán.
La guerra con Irán
Trump sostuvo que las dificultades económicas que puedan producirse en el corto plazo como consecuencia del conflicto bélico con Irán son un costo necesario para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares.
De esta manera, el mandatario defendió las consecuencias económicas de la situación internacional y planteó que el objetivo de evitar que Irán avance en materia nuclear justifica atravesar las dificultades actuales.
Los otros regalos de dinero
La promesa de entregar 5.000 dólares a ciudadanos estadounidenses se conoció luego de que trascendieran otros obsequios monetarios realizados por Trump a tres asesoras de la Casa Blanca.
Según un documento citado en la información original, las colaboradoras recibieron un total de 45.000 dólares en efectivo, bajo la denominación de “obsequios en efectivo para las festividades”.
Los nuevos datos sobre estos pagos se sumaron así a la propuesta anunciada por Trump durante su discurso ante los republicanos, en la que planteó una eventual recompensa económica para los ciudadanos si su partido consigue ganar las dos cámaras del Congreso.