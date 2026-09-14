Guerra en Europa

Rusia minimiza el ataque con drones cerca de la frontera con Polonia

El Kremlin aseguró que sus fuerzas continuarán atacando objetivos en todo el territorio ucraniano, luego de que Polonia denunciara un ataque contra una locomotora a unos dos kilómetros de su frontera. Varsovia calificó el episodio como una “escalada” y convocó a una reunión extraordinaria.