Corea del Norte confirmó la realización de un ejercicio militar en el que participaron unidades de misiles, artillería y drones, luego de que Corea del Sur detectara el lanzamiento de varios proyectiles balísticos de corto alcance.
Corea del Norte lanzó misiles tras las maniobras militares de EE.UU. y Japón
Los proyectiles recorrieron unos 250 kilómetros antes de caer en el mar del Este. Pyongyang confirmó además un entrenamiento conjunto con unidades de artillería y vehículos aéreos no tripulados.
Los disparos se produjeron después de las maniobras militares conjuntas realizadas por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, en un nuevo episodio que vuelve a elevar la tensión en la península coreana.
El lanzamiento de misiles
Según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS), los proyectiles fueron lanzados alrededor de las 5.20 del sábado desde la zona de Wonsan, en la costa oriental de Corea del Norte.
Los misiles recorrieron aproximadamente 250 kilómetros antes de caer en el mar del Este. Los servicios de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos siguieron los movimientos norcoreanos desde las primeras etapas de la operación y compartieron información con Japón.
Tras los lanzamientos, la oficina presidencial surcoreana convocó una reunión de emergencia y calificó la acción como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Corea del Norte confirmó un ejercicio militar
En un primer momento, los medios oficiales norcoreanos no habían informado sobre los lanzamientos. Posteriormente, la agencia estatal KCNA y el diario Rodong Sinmun confirmaron que las Fuerzas Armadas habían llevado adelante un ejercicio conjunto de fuego.
De acuerdo con la versión difundida por Pyongyang, en el entrenamiento participaron unidades de misiles, artillería y drones. El objetivo fue comprobar el funcionamiento de su sistema integrado de control de fuego y evaluar la capacidad de ataque coordinado de diferentes unidades militares.
El lanzamiento representó el primero de este tipo registrado en aproximadamente tres semanas.
La tensión tras las maniobras
Los disparos tuvieron lugar un día después de la finalización de Freedom Edge, un ejercicio militar de cinco días realizado por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en aguas internacionales ubicadas al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju.
Pyongyang cuestiona habitualmente este tipo de maniobras y sostiene que constituyen preparativos para una eventual agresión contra su territorio.
La nueva demostración militar norcoreana se produjo además en un contexto de tensiones persistentes en la península, pese a los intentos del presidente estadounidense Donald Trump de retomar el diálogo con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Programas militares
Corea del Norte continúa desarrollando sus programas de misiles y armamento nuclear, al tiempo que profundiza su cooperación política y militar con Rusia y China.
El nuevo ejercicio militar se suma así a una serie de acciones que mantienen la tensión regional, mientras continúan los intentos diplomáticos para reactivar el diálogo entre Washington y Pyongyang.