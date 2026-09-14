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Se hundió un barco de pasajeros en Indonesia: hay muertos y 129 desaparecidos

La embarcación llevaba 243 personas a bordo cuando ocurrió el accidente en el mar de Java. Rescataron con vida a 107 pasajeros y continúa el operativo para localizar al resto.

Investigan las causas que provocaron el hundimiento de la embarcación.Investigan las causas que provocaron el hundimiento de la embarcación.
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Al menos seis personas murieron y otras 129 continúan desaparecidas luego del naufragio de un barco de pasajeros en aguas de Indonesia. El accidente activó un amplio operativo de búsqueda y rescate, mientras las autoridades trabajan para localizar a quienes todavía no fueron encontrados.

La embarcación llevaba un total de 243 personas a bordo cuando se hundió en el mar de Java, de acuerdo con la información difundida por las autoridades indonesias.

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Continúa la búsqueda

Hasta el momento, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 107 personas. Sin embargo, otras 129 permanecen desaparecidas y las tareas para encontrarlas continúan en la zona donde ocurrió el naufragio.

Para avanzar con el operativo, las autoridades desplegaron embarcaciones y personal especializado. Los rescatistas trabajan para localizar a posibles sobrevivientes y determinar el paradero de los pasajeros y tripulantes que aún no fueron hallados.

Rescuers work during a search operation after the Virgo Transport 8 ferry sank while sailing from Surabaya to Banjarmasin, in the Java Sea, Indonesia, September 13, 2026. Indonesia's National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES REFILE - CHANGING FROM "VIRGO TRANSPORT 8 SHIP" TO "VIRGO TRANSPORT 8 FERRY".Las autoridades desplegaron barcos y personal especializado en la zona.

El número de víctimas y desaparecidos permanece sujeto a las tareas de búsqueda y a la verificación de la cantidad de personas que efectivamente viajaban en la embarcación.

La importancia del transporte marítimo

Indonesia es un extenso archipiélago integrado por miles de islas y depende en gran medida de las vías marítimas para el traslado de pasajeros y mercaderías.

An aerial view of the Virgo Transport 8 ferry that capsized in Indonesia's Java sea, September 13, 2026, in this still image taken from video. BASARNAS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT REFILE - CHANGING FROM "VIRGO TRANSPORT 8 PASSENGER SHIP" TO "VIRGO TRANSPORT 8 FERRY".El naufragio ocurrió con 243 personas a bordo de la embarcación.

Por las características geográficas del país, los barcos constituyen una parte fundamental de la conectividad entre distintas zonas. En este contexto, los accidentes marítimos representan un problema recurrente.

Los antecedentes

Los naufragios de embarcaciones son frecuentes en Indonesia y, en distintos episodios, estuvieron relacionados con factores como inconvenientes de seguridad, condiciones meteorológicas desfavorables y posibles incumplimientos de las normas de navegación.

En el caso de este último accidente, las autoridades todavía intentan establecer qué provocó el hundimiento de la embarcación y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió.

Un operativo que continúa

Mientras avanza la investigación, los equipos de emergencia mantienen activo el dispositivo de búsqueda y rescate en aguas del mar de Java.

Las autoridades también trabajan para precisar la cantidad de personas que se encontraban a bordo y avanzar en la identificación de quienes fueron rescatados, fallecieron o continúan desaparecidos.

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