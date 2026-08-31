Tragedia

¿Qué pasó con el ferry que naufragó en Chipre y dejó muertos y desaparecidos?

La embarcación Filo Jet llevaba 267 personas cuando comenzó a hacer agua y terminó volcando frente a las costas del norte de Chipre. Ocho personas murieron y otras 18 permanecen desaparecidas. Los equipos de rescate continúan trabajando mientras las autoridades investigan las causas del desastre.