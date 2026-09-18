La política partidaria está al rojo vivo (no importa de qué sector se lea esto); el Congreso Nacional tiene una agenda tan intensa que los menos de dos meses y medio que restan para que termine el período ordinario (el 30 de noviembre) parecen muy escasos; algunos números de la economía preocupan como la inflación mayorista, la actividad industrial y el desempleo, y se avecina una nueva marcha universitaria que podría repetir la misma postal que se vio el 23 de abril de 2024 cuando salieron decenas de miles a las calles a reclamar financiamiento para las casas de estudio.
Presupuesto y cambios en Discapacidad: otra discrepancia entre Bullrich y el gobierno
La senadora nacional dijo que no le informaron del contenido de la “ley de leyes” en un tema tan sensible. Es, al menos, la cuarta vez que se diferencia del Presidente. Para la quinta eligió una canción de Lali.
En medio de un panorama complejo, en el que la cuestión Malvinas reinterpretada en un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional del Ejecutivo busca espacio urgente en la agenda legislativa, en las últimas horas volvió a crujir la calma en el seno el partido gobernante: Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional. Y van..
Fue en un tema particularmente sensible, como el de discapacidad. ¿El motivo? Los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto que vuelven aún más frágil la situación de un sector particularmente afectado por el ajuste. Tanto así es que Diputados tiene en estudio una prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad y el próximo miércoles se reunirán las comisiones para definir un dictamen en ese sentido.
Las razones de la senadora
El enojo de Bullrich fue porque, según aseguró este jueves, no estaba informada de estos cambios que figuran en el capítulo VI “De las Jubilaciones y pensiones” del proyecto elaborado por Economía y enviado antes de que termine la noche del 15 de septiembre.
Ese mismo día, martes, se había reunido la mesa política que lidera la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en la que el Presupuesto y la necesidad de impulsarlo y aprobarlo en el Congreso fue uno de los temas principales del orden del día.
A esa reunión son convocados integrantes del Ejecutivo junto con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Bullrich como principal interlocutora en el Senado, a falta de vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
“No me tomen por tonta”, dijo Bullrich para expresar su descontento por no haber sido informada de un contenido que inmediatamente generó rechazo.
Histórica y multifacética referente política, sabe que en la arena legislativa no se puede defender lo que no se conoce, aunque ya probó que puede cuestionar aún aquello que impulsa su actual partido.
No es la primera vez que la senadora se diferencia de la conducción del Ejecutivo. Lo hizo cuando presentó su declaración jurada con anticipación en plena polémica por el incremento patrimonial del ex vocero Manuel Adorni, investigado ahora por presunto enriquecimiento ilícito.
También cuando invocó objeción de conciencia y se abstuvo de votar por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata.
Michelli fue impugnada por Casa Rosada por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El pliego se aprobó junto con varias decenas de postulantes, pero su nombre no quedó incorporado a las designaciones que aparecen en el Boletín Oficial.
Además, la senadora y ex rival de Milei en las presidenciales de 2023 marcó sus diferencias en el tema económico para pedir que se aceleren los resultados porque la gente la estaba pasando mal.
Y ahora dejó en claro su disgusto por no haber sido informada del contenido de la “ley de leyes” en materia de discapacidad; un “error no forzado” que podría malograr el resultado del partido-debate en el recinto. En este punto, una aclaración: el Presupuesto se empieza a debatir en comisiones de Diputados que es la cámara de origen. En principio, no se espera que el tema arranque su presentación antes de la primera semana de octubre.
Las razones del rechazo
Para comprender por qué los artículos relacionados con discapacidad despertaron alertas entre los propios organismos de Discapacidad además de la oposición, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hizo un primer análisis del proyecto de Presupuesto 2027, al que tituló “Cambios de reglas, discrecionalidad y el impacto en derechos fundamentales”.
Allí establece que el proyecto introduce transformaciones “de corte regresivo”.
A través de los artículos 39 y 41, se elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas, habilitando a cada ente obligado a fijar unilateralmente sus propios aranceles con los prestadores: “Esto crearía un factor estructural de desigualdad, empujando a los beneficiarios de los organismos que abonen tarifas más bajas a enfrentar menor oferta o peor calidad de atención, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Otro aspecto que preocupa es que “se deroga la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal, y restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral, mientras el programa Incluir Salud registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023”.
“Bomba atómica”
En el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto se describen en primer lugar las prioridades establecidas por el gobierno: Equilibrio fiscal sostenido; Acompañamiento social sin intermediaciones; Fortalecimiento operativo, equipamiento y modernización de seguridad y defensa, y Desregulación y transformación del Estado.
“El equilibrio fiscal también continuará siendo el ancla fundamental en el último año de este primer mandato, en línea con el compromiso firme asumido por el gobierno desde el inicio de la gestión, junto con políticas orientadas a priorizar la contención social de los sectores más vulnerables y a revalorizar el trabajo como eje integrador y ordenador de la sociedad”, explica más adelante.
Mientras, avisa que “se continuará fortaleciendo las áreas de defensa nacional y seguridad interior, con el fin de resguardar la soberanía territorial y garantizar a la población condiciones de seguridad y orden público que permitan su pleno desarrollo en libertad”.
En principio, nadie puede anticipar que esas políticas vayan a defender al gobierno del efecto de las “bombas atómicas” sobre sus propios pares. Esa es la figura bélica que eligió Bullrich para definir el contenido desconocido del Presupuesto.
Conocedora del lenguaje gestual, este viernes se la vio llegando a su oficina y escuchar (y tararear) “No me importa” mientras atendía su agenda. Otra clara desmarcación de Milei, quien hace años subió a Lali Espósito, autora de la canción elegida por la senadora para empezar el día, al múltiple podio de sus enemigos.