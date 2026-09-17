Se anunció la 5ta marcha federal

Universidades: la brecha de $ 4 billones que profundiza el conflicto por el Presupuesto 2027

El proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso contempla $ 7,34 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores del CIN reclaman $ 11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema. Ya tiene fecha una nueva nueva marcha.