La universidad salió este martes del aula y ocupó las calles en un día de protesta nacional en el que estaban previstas clases públicas. En Santa Fe, en plena peatonal, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) visibilizó el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, poniendo en discusión con los transeúntes algunos de los temas que atraviesan a la comunidad educativa y a la sociedad.
La UNL llevó el reclamo por el financiamiento universitario a la peatonal de Santa Fe
En San Martín y Juan de Garay, se realizaron clases públicas sobre El Niño y la salud mental. El objetivo es reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionar el atraso salarial y la situación de las becas.
En San Martín y Juan de Garay, docentes, estudiantes, no docentes y representantes gremiales participaron de una propuesta que combinó exposición y debate sobre la emergencia hídrica y los efectos del fenómeno de El Niño, la salud mental en contextos complejos y la problemática educativa y la evaluación de los aprendizajes.
En diálogo con los medios, la rectora de la UNL, Laura Tarabella, destacó que la comunidad universitaria continúa reclamando el cumplimiento de una ley que fue sancionada por el Congreso y que, según planteó, lleva más de 320 días sin ser implementada. “Seguimos reclamando con la misma fuerza y la misma convicción por algo que consideramos que es justo, que es que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.
En ese marco, explicó que las jornadas públicas constituyen también una estrategia para trasladar el debate universitario a la sociedad y articular el reclamo con estudiantes, docentes y no docentes. “Seguimos con mucha fuerza, con mucha firmeza para lograr que el Gobierno nacional cumpla una ley que fue sancionada, que fue debatida, que tuvo un consenso muy importante”, afirmó Tarabella.
“Queremos poner en valor cuál es la importancia estratégica que tienen nuestras universidades en todo el territorio del país”, señaló la rectora, junto a autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe que también participaron de la protesta.
Presupuesto al Congreso
Tarabella también anticipó que este miércoles los rectores concurrirán al Congreso de la Nación para presentar la propuesta de presupuesto universitario elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y conversar con legisladores nacionales. El monto solicitado asciende a $ 11 billones y la propuesta ya fue enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.
La actividad está prevista para las 14.30 en el Congreso y será encabezada por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto con otras autoridades universitarias.
La rectora adelantó además que, posteriormente, se buscará organizar una reunión con diputados y senadores santafesinos para presentarles la situación del sistema universitario y la propuesta presupuestaria. “Entendemos que también el camino para poder comprender, entender, tiene que ver con que nuestros legisladores acompañen no solo la implementación de la ley que ellos mismos sancionaron, sino obviamente la discusión que se viene ahora, que es el presupuesto del año 2027”, sostuvo.
Tarabella también se refirió a los recursos comprometidos en el acuerdo alcanzado en junio. Señaló que el incremento salarial del 21,3% para docentes y no docentes sí fue efectivizado, al igual que el aumento de las becas Manuel Belgrano, pero advirtió que todavía quedan compromisos pendientes. “Lo que todavía resta, entre otras cuestiones, es un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento”, afirmó.
Visibilización
Desde la Federación Universitaria del Litoral (FUL), Julia Salas explicó que la jornada buscó mostrar que la discusión por el financiamiento universitario no se limita al interior de las instituciones. “Queremos visibilizar todo lo que está pasando en nuestra universidad y queremos que esta ley se cumpla”, expresó.
En ese sentido, indicó que “pensamos en una serie de clases públicas sobre temáticas que no solo impactan en los estudiantes, sino también en la sociedad de Santa Fe, como lo es el fenómeno de El Niño, lo que es la salud mental y lo que está pasando con la educación en general”, explicó.
Para los estudiantes, uno de los principales problemas sigue siendo el deterioro de las becas. Salas mencionó particularmente el caso de las Becas Progresar, que, según indicó, permanecen congeladas en $ 35.000. “Hay estudiantes que realmente no les alcanza”, afirmó.
También se refirió al impacto de las medidas de fuerza en el normal desarrollo de las clases. “Entendemos el reclamo salarial docente y no docente, pero también entendemos que los estudiantes tienen que estar adentro de las aulas y que el reclamo tiene que ir por otro lado, como esta serie de movilizaciones y actividades”, planteó.
Por Apul -gremio de los no docentes-, Rubén Núñez, puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y en el incumplimiento que, según sostuvo, existe respecto de la Ley de Financiamiento Universitario. “Está en juego el sistema democrático. Hay un Poder Ejecutivo nacional que desoye lo que le dice el Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema y el Poder Legislativo nacional, que ha sancionado la ley”, sostuvo. Y afirmó que los trabajadores universitarios sufrieron una pérdida superior al 70% de sus ingresos y reclamó la recuperación de lo perdido.
La respuesta del Gobierno
Mientras las universidades preparan su presentación ante el Congreso, el Gobierno nacional defendió este martes su política de financiamiento universitario. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que el financiamiento destinado a las universidades conserva su proporción dentro del gasto público y afirmó que “no hay ninguna cuestión particular contra las universidades”.
El funcionario señaló que el Ejecutivo anunció recientemente un aumento del 24% para los profesores universitarios y explicó que, según la postura oficial, la recomposición salarial no pudo aplicarse antes debido a la situación fiscal heredada.
“No se hizo antes porque no había dinero, dejaron un Estado quebrado. A medida que el Gobierno puede, le da equipamiento a los hospitales; a medida que puede, mejora los ingresos de los docentes universitarios. Es una película, es un proceso pero realmente creo que estamos haciendo las cosas bien, incluida la salud y la educación”, explicó.