Protesta nacional

La UNL llevó el reclamo por el financiamiento universitario a la peatonal de Santa Fe

En San Martín y Juan de Garay, se realizaron clases públicas sobre El Niño y la salud mental. El objetivo es reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionar el atraso salarial y la situación de las becas.