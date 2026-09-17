La última acordada extraordinaria de la Cámara Electoral Nacional, en la que recomienda al Congreso que se cumplan los plazos para el debate y eventual sanción de la reforma electoral integral que propuso el gobierno de Javier Milei, sobrevoló este martes toda la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Reforma electoral: entre los plazos de la Justicia y un pedido por Ficha Limpia
Desde algunos sectores, como el PRO, se pide el tratamiento por separado del proyecto que logró el año pasado media sanción en Diputados. La recomendación de la CNE ordena el calendario parlamentario.
El grupo de trabajo, que lidera Agustín Coto (LLA- Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur) retomó el cuarto intermedio que dejó pendiente el tema en mayo, cuando se empezó a desmenuzar el complejo proyecto presentado por el Ejecutivo bajo el mensaje 110/26.
Es complejo porque modifica varias leyes e incorpora temas de gran espesor: derogación de las PASO, cambios en la constitución de los partidos políticos y en el financiamiento de las campañas, elección indirecta de parlamentarios del Mercosur y eliminación del debate presidencial, entre muchos otros.
El pedido de la CNE
La semana pasada, la Justicia electoral difundió un documento en que insta a “observar los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral”; en definitiva, que se cumplan los plazos para permitir una adaptación de los partidos y de las autoridades electorales a los cambios, si los hubiera.
Esto es así porque el calendario electoral arranca mucho antes del domingo de elecciones: en 2027 las presidenciales serán el 24 de octubre y las PASO, si se mantienen, el 8 de agosto. Pero para llegar a esos hitos en orden, deben ponerse en marcha otros plazos que incluyen cierre y publicación de padrones, inscripciones, campañas, diseño de boleta y un largo etcétera.
Son diez semanas por delante las que quedan para redondear la sanción de la ley presidencial, teniendo en cuenta que el período ordinario de sesiones culmina el 30 de noviembre, que la CNE espera que los cambios se aprueben durante este año (no electoral) y que el Senado es recién el comienzo del camino: si obtiene media sanción, para lo cual requiere de 37 votos, aún debe pasar a Diputados donde ya se vislumbran opiniones discordantes.
Partidos y PASO
Si en un punto hay coincidencia es en que debe modificarse el sistema que permite que en la Argentina coexistan 600 partidos políticos de distrito, una cifra que no alcanza ningún otro país de la región.
La eliminación, suspensión o no obligatoriedad de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias es un punto que promete rispideces. El oficialismo impulsa su eliminación (con el argumento casi exclusivo del costo que involucran), otros sectores dialoguistas van por la suspensión (tal como ocurrió en las legislativas de 2025), otros más prefieren eliminar la “O” del sistema y hacerlas no obligatorias y la oposición más dura va porque se mantengan.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue la encargada de repasar los principales puntos del proyecto oficial que, como se dijo, incorpora la Ficha Limpia a la reforma general.
En este punto surgieron algunas disidencias, en particular desde el PRO que hasta el año pasado militó el proyecto en Diputados donde obtuvo media sanción, aunque no tuvo la misma suerte (por un voto) en su paso por el Senado.
Por fuera
El pedido de varios senadores es que Ficha Limpia se trate como una ley aparte, separada del paquete de reforma electoral.
En esa línea se pronunció Martín Goerling Lara (Misiones-PRO) para quien “este es un proyecto de la sociedad” que requiere de un debate independiente de la reforma política.
Para ello habrá que unificar criterios porque a las condiciones que incorporó el Presidente para ejercer cargos públicos se sumaron otras de los propios legisladores. En esa línea, Mariana Juri (Mendoza-UCR) ponderó la ley que rige en su provincia e incorpora otras causales rigurosas que impiden el acceso a un cargo público.
Las modificaciones se iniciaron con “condenas por corrupción y queremos agregar delitos sexuales y otros igualmente graves”. También habrá que dirimir si esa condena que impide ejercer una función es en primera o segunda instancia, o sentencia de la Corte Suprema.
También defendió el sistema que rige en su provincia la neuquina Julieta Corroza, que abarca otras causas como narcotráfico, delitos fiscales e incumplimiento de manutención”, por ejemplo.
“Queremos que se separe el proyecto de reforma de Ficha Limpia porque la sociedad está pidiendo que quienes ocupemos cargos en los tres poderes seamos transparentes, cero corrupción”, agregó.
A todo esto, desde el justicialismo Jorge Capitanich (Chaco) impulsa que se incluya un examen sicofísico y toxicológico para funcionarios que ocupen cargos.
Una observación hizo Fernando Salino (San Luis-Justicia Social Federal) y es que esta reforma viene, como la Ley de Bases a fines de 2023, como un gran paquete que abarca numerosos temas. “En ese momento, sugerimos separar cosas que no tenían nada que ver entre sí y esa posición fue rechazada”, por lo que cuestionó que no se aplique el mismo criterio ahora, cuando parece estar abierto el tratamiento de tratar Ficha Limpia por separado.
La respuesta vino nuevamente desde el PRO que insiste en que los proyectos sobre esta temática venían ya desde antes y, de hecho, transitaron un camino en el Congreso.
Por ahora, las cartas están echadas sobre la mesa de la comisión aunque no se sabe cuándo se volverán a reunir sus integrantes, que pasaron a un nuevo cuarto intermedio.
Los tiempos de la Justicia apremian y la reforma requiere de una mayoría especial para ser aprobada en el recinto. Se abre ahora una instancia de unificación de proyectos y debates internos antes de “salir a la cancha”. En la previa, también juega el gobierno nacional que ya puso en marcha, en la figura del Jefe de Gabinete Diego Santilli, una agenda de reuniones con gobernadores para buscar adhesiones a su reforma, en tiempos en que el Presupuesto 2027 colonizará el debate en Diputados.