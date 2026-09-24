Departamento 9 de Julio

El nuevo edificio de la EPE en Villa Minetti avanza hacia su puesta en funcionamiento

La obra del nuevo edificio de generación y oficina comercial de la Empresa Provincial de la Energía en Villa Minetti avanza hacia su etapa final. El proyecto apunta a fortalecer la infraestructura y la prestación del servicio eléctrico en la localidad y el departamento 9 de Julio.