La obra del nuevo edificio de generación y oficina comercial de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en Villa Minetti se encuentra en su etapa final y se aproxima a su puesta en funcionamiento.
El nuevo edificio de la EPE en Villa Minetti avanza hacia su puesta en funcionamiento
La obra del nuevo edificio de generación y oficina comercial de la Empresa Provincial de la Energía en Villa Minetti avanza hacia su etapa final. El proyecto apunta a fortalecer la infraestructura y la prestación del servicio eléctrico en la localidad y el departamento 9 de Julio.
El proyecto contempla una nueva infraestructura para la prestación de servicios vinculados con la generación y distribución de energía, además de un espacio destinado a la atención comercial de la empresa en la localidad.
Una obra para fortalecer la infraestructura energética
Los trabajos forman parte de un proyecto destinado a mejorar las condiciones de funcionamiento de la EPE en Villa Minetti y reforzar la infraestructura energética disponible en el departamento 9 de Julio.
De acuerdo con lo informado, actualmente las tareas avanzan en los últimos tramos de ejecución, con el objetivo de completar la obra y poner las instalaciones en funcionamiento.
Seguimiento de los trabajos
El avance del proyecto fue seguido por el senador departamental Raúl Gramajo y el intendente de Villa Minetti, Gabriel Gentili, quienes mantuvieron gestiones con distintas áreas provinciales vinculadas con la continuidad de los trabajos.
En ese marco, se articuló con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Empresa Provincial de la Energía para avanzar en la finalización del edificio.
Cerca de la puesta en funcionamiento
Con los trabajos próximos a concluir, la obra se encamina hacia una nueva etapa: la habilitación y puesta en funcionamiento de las instalaciones.
La incorporación del edificio permitirá ampliar y mejorar la infraestructura de la EPE en Villa Minetti, con incidencia tanto en las tareas operativas como en la atención comercial a los usuarios de la localidad y la región.