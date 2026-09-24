La localidad de Humboldt atraviesa una etapa de ejecución y planificación de distintas obras de infraestructura que abarcan calles, servicios y espacios deportivos.
Humboldt prepara un proyecto de ampliación de la red cloacal para el sector noreste
La obra permitirá extender el servicio a una zona que actualmente no cuenta con cloacas. El proyecto fue rediseñado para resolver la instalación de una estación de bombeo y será ejecutado mediante un esquema de contribución por mejoras entre la comuna y los frentistas.
Uno de los trabajos que ya comenzó es la pavimentación de calle J.J. Paso, entre Peter Bartning y Santos Viani, en el sector oeste de la localidad. De acuerdo con lo explicado a El Litoral por el presidente comunal Martín Quiroz, se trata de una de las últimas calles céntricas que permanecían sin pavimentar.
Luego de la apertura del correspondiente registro de oposición y ante el acompañamiento de los frentistas, se puso en marcha la obra.
Durante los últimos días comenzaron los trabajos de colocación de hormigón y está previsto que continúen durante las próximas jornadas. Una vez finalizada esta etapa, se avanzará también con la iluminación del sector.
Ampliación de la red cloacal
Otro de los proyectos que se encuentra en proceso de reestructuración es la ampliación de la red cloacal en el sector noreste de Humboldt, una zona que hasta el momento no contaba con este servicio.
La obra cuenta con un aporte destinado a la adquisición de materiales, a partir de un convenio firmado oportunamente con el área provincial de Agua y Saneamiento. El proyecto original debió ser rediseñado debido a la falta de un terreno disponible para instalar una estación de bombeo.
Según explicó Quiroz, se encontró una alternativa para ubicar la bomba de manera subterránea en un espacio correspondiente al circuito aeróbico, sin interferir con las actividades que se desarrollan en el lugar.
La intención es presentar próximamente el proyecto a los vecinos del sector y avanzar posteriormente con una obra bajo el sistema de contribución por mejoras.
El financiamiento será compartido entre la comuna y los frentistas beneficiarios. El aporte provincial para la compra de materiales permitirá reducir parte del costo que deberán afrontar los vecinos, aunque desde la comuna remarcaron que se trata de una intervención de magnitud y con una inversión significativa.
Infraestructura para el Club Juventud
En paralelo, el Ejecutivo local de Humboldt también incorporó un proyecto de infraestructura deportiva a través del programa Alentar, una iniciativa orientada al desarrollo y mejoramiento de instalaciones de clubes.
El Club Juventud presentó una propuesta para ampliar y mejorar la infraestructura de su predio ubicado en el sector este de la localidad, donde también funciona el kartódromo y se encuentran distintas instalaciones deportivas, entre ellas canchas auxiliares y una cancha de hockey.
La institución cumplió con la presentación del proyecto y la documentación requerida para participar del programa. Tras el proceso de evaluación correspondiente, el proyecto fue seleccionado y la semana pasada se concretó la firma del convenio para avanzar con las obras.
De esta manera, mientras continúan los trabajos de pavimentación en el área urbana, la comuna proyecta una nueva etapa de ampliación de servicios en el noreste y acompaña el desarrollo de infraestructura deportiva en el sector este de Humboldt.