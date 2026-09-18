La localidad de Humboldt volverá a ser escenario de una nueva edición de la Noche de los Museos, una iniciativa que año tras año reúne a instituciones de distintos ámbitos y convoca no solo a vecinos, sino también a visitantes de otras localidades de la región.
Humboldt vuelve a abrir sus puertas a la historia y la memoria en la Noche de los Museos
Con una propuesta que combinará fotografías, proyecciones y danza contemporánea, Humboldt se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos. El presidente comunal Martín Quiroz destacó la participación de numerosas instituciones y la intención de generar, cada año, propuestas diferentes que permitan recuperar y compartir la historia de la localidad.
En esta oportunidad, la propuesta impulsada por la Comuna tendrá a la fotografía como eje para recuperar imágenes, recuerdos y transformaciones de la comunidad a lo largo del tiempo.
El presidente comunal, Martín Quiroz, destacó a El Litoral la participación de numerosas instituciones educativas, culturales y deportivas, que se sumarán a una jornada con propuestas diversas.
"Son muchas las instituciones y de diferente índole las que participan", señaló, al remarcar que esa variedad permite que quienes recorran la Noche de los Museos encuentren contenidos vinculados con distintos intereses.
Una mirada al pasado a través de las fotografías
La propuesta del Ejecutivo local estará centrada en una muestra fotográfica que buscará poner en diálogo el Humboldt de otras épocas con el de la actualidad. La iniciativa propone contrastar imágenes del pasado con fotografías de los mismos sectores y espacios en el presente, para observar los cambios producidos a lo largo de los años.
"La propuesta de la comuna va a tener que ver con una muestra de fotografía. Vamos a tratar de contrastar el antes y después de diferentes sectores y espacios de la localidad", explicó Quiroz.
La intención es que las imágenes funcionen como una puerta de entrada a la memoria colectiva. El recorrido permitirá observar transformaciones vinculadas con la modernización de distintos espacios, pero también recuperar escenas y momentos que forman parte de la identidad de Humboldt.
La fotografía, en ese sentido, adquiere una dimensión que excede lo estrictamente visual: registra un instante del presente que, con el paso del tiempo, se transforma en testimonio del pasado. La muestra buscará justamente aprovechar esa capacidad para generar un encuentro entre distintas generaciones y recuperar historias que permanecen en la memoria de la comunidad.
Una propuesta diferente cada año
Para Quiroz, uno de los objetivos de la participación comunal en la Noche de los Museos es evitar la repetición de formatos y generar, en cada edición, una propuesta diferente.
En la primera experiencia, la comuna local presentó un trabajo vinculado con la historia del cine local, a partir de un corto que permitió recuperar parte de aquella actividad y generó un intercambio con vecinos que habían sido protagonistas o espectadores de esa época.
En otra edición, el eje estuvo puesto en el "Publicidad", el tradicional sistema de difusión sonora conocido en la localidad como "el radar", y en la historia de vida de Dardo Dutruel, quien durante décadas estuvo ligado a esa tarea de comunicar noticias y acontecimientos a los habitantes de Humboldt.
Aquella propuesta permitió recuperar también una parte de la historia familiar, ya que la actividad vinculada con la difusión sonora continúa actualmente como legado de Dutruel.
"Siempre tratamos de ser innovadores con aquello que vamos a proponer, hacer algo distinto de lo que veníamos haciendo", explicó el presidente comunal. Y agregó que la intención es "sumar, incorporar nuevas voces y sumar participación" a las iniciativas impulsadas desde la administración local.
Danza, proyección y participación regional
La edición de este año sumará además una intervención artística que combinará danza contemporánea y proyección. La apertura de la muestra tendrá dos funciones, previstas para las 19 y las 20, en el SUM Comunal.
La propuesta buscará establecer un diálogo entre las imágenes y el movimiento, tomando como punto de partida la relación entre pasado, presente y futuro. De esta manera, la muestra fotográfica no se limitará a una exposición estática, sino que tendrá una apertura artística pensada para reforzar el concepto central de la actividad.
La Noche de los Museos también se plantea como una oportunidad para que Humboldt pueda mostrar parte de su patrimonio y su identidad a visitantes de otras localidades.
Quiroz remarcó que la convocatoria de los últimos años excedió el ámbito estrictamente local y permitió que vecinos de la región se acerquen a conocer las diferentes propuestas. "Van a encontrar material de interés para cada una de las personas", sostuvo.
Con instituciones de diferentes ámbitos, propuestas artísticas y espacios destinados a recuperar la memoria local, Humboldt se prepara así para una nueva noche dedicada a mirar su historia desde distintas perspectivas. En esta oportunidad, serán las fotografías las que permitan volver sobre lugares, personas y momentos que forman parte de la identidad de la comunidad, poniendo en diálogo aquello que fue con el pueblo que es hoy.