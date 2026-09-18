Este fin de semana

Humboldt vuelve a abrir sus puertas a la historia y la memoria en la Noche de los Museos

Con una propuesta que combinará fotografías, proyecciones y danza contemporánea, Humboldt se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos. El presidente comunal Martín Quiroz destacó la participación de numerosas instituciones y la intención de generar, cada año, propuestas diferentes que permitan recuperar y compartir la historia de la localidad.