La localidad de Franck se prepara para vivir una nueva edición de la Semana de la Cultura Suiza, una propuesta que busca poner en valor las tradiciones, expresiones artísticas y raíces culturales vinculadas a la comunidad suiza.
Tradiciones, arte y música: Franck celebra una nueva Semana de la Cultura Suiza
La Asociación Suiza Interlaken será escenario de una variada propuesta que incluirá exposiciones, talleres, literatura, gastronomía, danzas y música. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.
La 13° Semana de la Cultura Suiza en Franck se desarrollará del 21 al 25 de septiembre de 2026 en el salón de la Asociación Suiza Interlaken, con una programación que combinará actividades artísticas, muestras, talleres, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales.
La iniciativa contará con el auspicio de la Comuna de Franck y tendrá entrada libre y gratuita durante todas las jornadas.
Arte, fotografía y antigüedades para abrir la programación
La apertura tendrá lugar el lunes 21 de septiembre, a las 20 horas, con la presentación de una muestra de obras de arte y una exposición a cargo de los talleres de puntillismo, fotografía y dibujo de la Escuela de Arte y Oficios de la Comuna de Franck.
La propuesta continuará el martes 22, también a las 20 horas, con una exposición de antigüedades recibidas, que se sumará a la continuidad de la muestra de arte inaugurada durante la jornada anterior.
De esta manera, las primeras actividades permitirán recorrer diferentes expresiones artísticas y objetos vinculados con la historia y las tradiciones, en un espacio pensado para el encuentro de la comunidad.
Idiomas, literatura y sabores tradicionales
El miércoles 23, desde las 19 horas, será el turno de los talleres de idiomas que se dictan en la Institución Alemán y Francés. La jornada contará además con la participación especial de un taller de idioma italiano a cargo del Círculo Italiano de Franck.
La actividad tendrá también un componente gastronómico, con servicio de buffet y bar, bondipan, pizzas y venta de delicias típicas dulces.
La programación continuará el jueves 24, a las 19 horas, con un taller literario a cargo de Alicia Brunas Paffen, escritora de la localidad de Humboldt, quien presentará su libro Merceditas.
La presentación estará acompañada por músicos y bailarines que representarán la obra musical. Al igual que en la jornada anterior, los asistentes podrán disfrutar de buffet, bar, bondipan, pizzas y delicias dulces.
Música, danza y una gran noche de cierre
El cierre de la Semana de la Cultura Suiza tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, desde las 20.30 horas, con una programación especialmente preparada para la última jornada.
La noche contará con la presentación de la Banda Comunal Néstor Piaggentini de Franck, el ballet Peña Itatí, la violinista Virginia Vogt y la participación de la Escuela de Baile Institucional Schweizer Tanzer, junto al grupo musical El Negro y sus Muchachos.
También se sumarán los talleres de tango y de cumbia de la Comuna de Franck, conformando una propuesta que reunirá diferentes géneros y expresiones artísticas.
Durante esta última jornada también estarán disponibles los servicios de buffet y bar, bondipan, pizzas y delicias dulces.
Con cinco jornadas de actividades, la 13° Semana de la Cultura Suiza en Franck se presenta como una oportunidad para reencontrarse con las raíces y tradiciones de la comunidad, a través del arte, los idiomas, la literatura, la gastronomía, la música y la danza.
Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita y se desarrollarán en el salón de la Asociación Suiza Interlaken, que será nuevamente punto de encuentro para vecinos y visitantes.