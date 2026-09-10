Días pasados se llevó a cabo en San Jerónimo Norte una nueva entrega correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), destinada a acompañar el funcionamiento y las actividades de distintas instituciones educativas de la localidad.
San Jerónimo Norte: destinan nuevos aportes a instituciones educativas
La actividad contó con la participación de autoridades municipales, directivos y representantes de las cooperadoras. Ocho instituciones educativas de la localidad recibieron aportes destinados a acompañar sus actividades.
El encuentro reunió a autoridades municipales, directivos escolares y representantes de las cooperadoras, quienes participaron de la entrega de los aportes destinados a ocho establecimientos educativos.
Ocho instituciones recibieron los aportes
En esta oportunidad, fueron beneficiadas la Escuela Fiscal N.º 323, la Escuela de Educación Media N.º 220, la Escuela Técnica N.º 696, el Jardín de Infantes N.º 32 y el Taller de Educación Manual N.º 24.
También recibieron aportes la Escuela Fiscal N.º 324, la Escuela de Educación Media para Adultos N.º 1031 y el Colegio San José.
El Fondo de Financiamiento Educativo constituye una herramienta destinada a canalizar recursos hacia las instituciones educativas, permitiendo atender distintas necesidades vinculadas con su funcionamiento y desarrollo de actividades.
Un espacio de encuentro con las instituciones
La entrega permitió además generar un espacio de intercambio entre representantes de las instituciones educativas, sus cooperadoras y las autoridades locales.
El acompañamiento a las escuelas y demás establecimientos educativos forma parte de las acciones que se desarrollan en la localidad para fortalecer las condiciones en las que se llevan adelante las actividades educativas y contribuir al trabajo cotidiano de las comunidades escolares.
Formación productiva
La Municipalidad de San Jerónimo Norte, a través de su programa Conecta Empresa (Plan T3: Tracción, Transformación y Trascendencia), continúa promoviendo espacios de formación orientados al fortalecimiento de las organizaciones del distrito.
En esta oportunidad, junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), invitan a participar del taller para empresas denominado “Metodologías y Estrategias para Equipos de Trabajo”. La propuesta está pensada especialmente para quienes coordinan, acompañan o conducen personas en entornos laborales, priorizando la mejora continua del entramado productivo local.
El trayecto formativo abordará ejes conceptuales y prácticos clave para las demandas actuales, tales como metodologías ágiles para la eficiencia y adaptación, herramientas de comunicación y colaboración para afianzar la confianza interna, y administración del tiempo enfocada en la priorización y el manejo eficaz de recursos.
Se trata de un encuentro presencial único de dos horas de duración diseñado para que mandos medios y referentes de equipos incorporen estrategias aplicables de manera inmediata en sus espacios de trabajo.
Coordenadas e inscripción
La jornada se desarrollará el próximo miércoles 23 de septiembre de 2026, en el horario de 9 a 11 h, en las instalaciones del Centro Cultural La Curtiembre.
Quienes deseen participar deben realizar su preinscripción previa a través del formulario digital disponible en las redes y canales oficiales del municipio (https://forms.gle/xayjVv5x8Yw38yJD6).