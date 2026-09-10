Formación profesional

Bomberos de la región se capacitaron en San Jerónimo del Sauce ante situaciones con materiales peligrosos

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad recibió el sábado a brigadistas y personal correspondiente a los niveles 1 y 2 de la Escuela de Capacitación Regional 4. La jornada estuvo centrada en la práctica con materiales peligrosos y permitió fortalecer conocimientos y herramientas para la atención de situaciones de emergencia.