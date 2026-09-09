La localidad de Ramona volvió a reunirse en torno a uno de sus principales símbolos gastronómicos y culturales. En las instalaciones del Club Deportivo Ramona se llevó a cabo la 29ª edición de la Fiesta Provincial de los Ravioles, una celebración que convocó a más de 650 personas y que se desarrolló en el marco de las fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato.
Calvo destacó el éxito de la 29° Fiesta Provincial de los Ravioles, en Ramona
Más de 650 personas participaron de la 29ª edición de la tradicional celebración, que se realizó en el Club Deportivo Ramona en el marco de las fiestas patronales de la localidad. La jornada combinó gastronomía, música y expresiones culturales, además de reconocer a quienes mantienen viva la tradición desde sus comienzos.
El encuentro fue organizado por la Comuna de Ramona junto con instituciones intermedias de la localidad y tuvo como eje el reconocimiento de las raíces gastronómicas y musicales que forman parte de la identidad de la comunidad y de la región.
La propuesta también permitió reunir recursos destinados a acompañar las actividades que llevan adelante las instituciones locales, en una jornada que combinó gastronomía, espectáculos y distintas expresiones culturales.
Una celebración construida durante casi tres décadas
A lo largo de sus 29 ediciones, la Fiesta Provincial de los Ravioles se consolidó como una de las celebraciones tradicionales de Ramona. La iniciativa nació con el objetivo de poner en valor una preparación vinculada con las raíces de la comunidad y, con el paso de los años, incorporó nuevas propuestas hasta convertirse en un encuentro que reúne a vecinos y visitantes.
Durante la jornada, uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Esteban “Titi” Coraglia, tradicional chef de los ravioles y uno de los integrantes del grupo que dio origen a la celebración.
Coraglia participa de la fiesta desde su primera edición y, durante casi tres décadas, ha estado al frente de la preparación de la tradicional pasta. Los presentes le brindaron un cerrado aplauso como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte para mantener viva esta tradición.
Reconocimiento al trabajo de las instituciones
La edición de este año también tuvo un espacio protocolar en el que el presidente comunal, José Barbero, recibió a la diputada nacional Gisela Scaglia, al senador provincial Alcides Calvo y al director del ENERFe, Rodolfo Giacossa.
En ese marco se concretó la entrega de un aporte del Senado provincial destinado a la realización de la fiesta. Además, la Comuna de Ramona recibió la notificación de la aprobación de dos proyectos correspondientes al programa de Obras Menores, que representan recursos por un total de $165.535.773,14.
Los fondos estarán destinados a distintos trabajos en la localidad: la construcción de una sala de capacitación, la ampliación del sector de juegos de la Plaza Sarmiento y la ejecución de un plan de bacheo en la zona urbana.
Más allá de los anuncios, el desarrollo de la fiesta volvió a poner en primer plano el trabajo conjunto de las instituciones locales. Desde la organización destacaron especialmente la participación del grupo parroquial y de los guías Scouts, entre otros actores de la comunidad que colaboran para sostener la celebración.
El desafío de llegar a los 30 años con reconocimiento nacional
Durante la celebración, el senador provincial Alcides Calvo destacó el trabajo realizado a lo largo de las distintas ediciones y planteó el desafío de que la fiesta pueda alcanzar un reconocimiento nacional.
“Felicitaciones a todos por esta Fiesta Provincial de los Ravioles”, expresó ante los presentes, al tiempo que resaltó el compromiso de las instituciones que participan de la organización y de quienes contribuyeron a consolidar el evento durante sus 29 años de historia.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo es continuar acompañando nuevas ediciones y avanzar hacia la posibilidad de que la celebración sea reconocida como Fiesta Nacional, con una mayor proyección gastronómica y turística para Ramona y la región.
De esta manera, la edición número 29 dejó planteado el próximo gran desafío: llegar al 30º aniversario en 2027 fortaleciendo una celebración que nació desde la comunidad y que, con el paso de los años, se transformó en una expresión de la identidad cultural y gastronómica de Ramona.