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Calvo destacó el éxito de la 29° Fiesta Provincial de los Ravioles, en Ramona

Más de 650 personas participaron de la 29ª edición de la tradicional celebración, que se realizó en el Club Deportivo Ramona en el marco de las fiestas patronales de la localidad. La jornada combinó gastronomía, música y expresiones culturales, además de reconocer a quienes mantienen viva la tradición desde sus comienzos.