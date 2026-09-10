Este domingo 13 de septiembre, las familias de los niños y niñas nacidos durante 2025 participarán de una nueva edición de “Crecer juntos: un niño, un árbol”. La actividad se desarrollará desde las 15 en el Acceso Este de Humboldt y combinará encuentro comunitario, celebración y compromiso con el ambiente.
Familias de Humboldt participarán de una nueva jornada de "Un Niño, Un Árbol"
La propuesta impulsada por la Comuna local busca homenajear a las infancias nacidas en 2025 y fortalecer el patrimonio natural de la localidad. La cita es este domingo 13 de septiembre en el Acceso Este.
La localidad de Humboldt se prepara para una nueva edición de “Crecer juntos: un niño, un árbol”, una propuesta que busca vincular el nacimiento de las nuevas generaciones con el crecimiento y cuidado del patrimonio natural de la comunidad.
La actividad tendrá como protagonistas a los niños y niñas nacidos durante 2025 y a sus familias, quienes tendrán la posibilidad de plantar un árbol como símbolo de una nueva vida que comienza y que, con el paso del tiempo, crecerá junto al ejemplar forestal.
La iniciativa propone así dejar una huella que trascienda el momento de la jornada y que permita a las familias y a la comunidad acompañar el crecimiento de los árboles como parte del paisaje de Humboldt.
Árboles que crecen junto a las nuevas generaciones
Bajo el lema “Porque cada niño y niña merece crecer con raíces firmes y sueños altos”, la propuesta pone en primer plano el vínculo entre las infancias y el cuidado del ambiente.
La plantación de cada ejemplar representa, además, una oportunidad para fortalecer la forestación urbana y sumar nuevos espacios verdes a la localidad. De esta manera, el nacimiento de cada niño se transforma simbólicamente en una nueva raíz para la comunidad.
La actividad también apunta a generar conciencia sobre la importancia del arbolado y de la incorporación de prácticas ambientales desde los primeros años de vida, involucrando a las familias en una experiencia compartida.
El encuentro será este domingo en el Acceso Este
La jornada se realizará este domingo 13 de septiembre, a partir de las 15, en el Acceso Este de Humboldt. La convocatoria está dirigida especialmente a las familias de los niños y niñas nacidos en 2025, aunque también se invita a vecinos de la localidad y de la región a acompañar la propuesta.
El encuentro busca convertirse en un espacio para compartir en comunidad, celebrar la llegada de las nuevas generaciones y contribuir, al mismo tiempo, al crecimiento del patrimonio verde de Humboldt.
Con cada árbol plantado, la localidad suma una nueva pieza a su paisaje y deja un registro vivo de quienes nacieron durante el último año. Una manera de celebrar el presente mientras se proyecta, desde el cuidado del ambiente, el futuro de las próximas generaciones.