Humboldt vuelve a encontrarse alrededor de una de sus celebraciones gastronómicas más esperadas. Este sábado 22 de agosto, desde las 21, se realizará la 21ª edición del Gran Gulasch, una propuesta que año tras año combina sabores centroeuropeos, música, danzas y el trabajo colectivo de quienes mantienen vivas las tradiciones de la comunidad.
Humboldt se prepara para vivir el 21° Gran Gulasch con entradas agotadas
La tradicional propuesta organizada por la Unión Alemana de Humboldt se realizará este sábado 22 de agosto desde las 21, en el salón social del Club Sarmiento.
La actividad tendrá lugar en el salón social del Club Sarmiento y es organizada por la Unión Alemana de Humboldt, junto con el acompañamiento del grupo de baile de la institución. Las expectativas son altas: las tarjetas se agotaron aproximadamente diez días antes de la realización del evento y se espera recibir a casi 400 personas.
“Estamos todos muy emocionados con los preparativos. Es una semana que prácticamente dedicamos por completo al gulasch y cada uno aporta su granito de arena”, contó Ana Kroling, integrante de la organización.
Un plato tradicional con el sello de Humboldt
El protagonista de la noche será, naturalmente, el gulasch, un plato de origen centroeuropeo que puede describirse como una carne estofada preparada con una importante variedad de especias y una fuerte presencia de cebolla. “Es una carne estofada especial, con muchas especias de Centroeuropa. Es bastante condimentada y lleva mucha cebolla”, explicó Kroling.
Aunque tradicionalmente puede acompañarse con diferentes tipos de pastas, en Humboldt adoptaron una combinación propia que ya forma parte de la identidad de la celebración: gulasch con papas a la crema. “Por tradición nosotros lo acompañamos con papas a la crema. Ya es parte de nuestra fiesta y de la manera en que lo presentamos todos los años”, señaló.
El trabajo comienza varios días antes de que los invitados lleguen al salón. Durante esta semana, integrantes de la Unión Alemana y colaboradores comenzaron con el armado del espacio, mientras que las tareas de cocina se intensifican a medida que se acerca el sábado.
Uno de los momentos más recordados, y también más trabajosos, será la preparación de las grandes cantidades de cebolla necesarias para cocinar el menú destinado a cientos de personas.
“El viernes nos tocará llorar con las cebollas”, comentó entre risas Kroling. La organización se sostiene mediante el esfuerzo de muchas personas, cada una colaborando desde diferentes lugares para llegar con todo listo a la noche de la fiesta.
“Todos sabemos que alrededor del 20 de agosto estamos ocupados. Algunos hacen más, otros un poco menos, pero todos colaboramos para que el Gran Gulasch pueda realizarse”, agregó.
Entradas agotadas con varios días de anticipación
La respuesta del público volvió a superar las expectativas. Según contó la entrevistada, la difusión comenzó el 20 de julio y desde ese mismo momento se registró una importante demanda de tarjetas.
La venta avanzó rápidamente hasta completar la capacidad prevista para esta edición. “Para nosotros, afortunadamente, hace unos diez días que ya no tenemos más tarjetas”, confirmó.
El salón recibirá a cerca de 400 asistentes, consolidando nuevamente al Gran Gulasch como una de las propuestas tradicionales de Humboldt y la región.
Además de la gastronomía, la cultura centroeuropea estará presente a través de la danza. En esta oportunidad llegará desde Buenos Aires un grupo de baile austríaco que ya participó en anteriores ediciones y mantiene un vínculo cercano con los organizadores.
Según Ana, será aproximadamente la cuarta oportunidad en que el grupo visite Humboldt para ser parte de la celebración. La propuesta se complementará con los integrantes locales, que también lucirán sus trajes tradicionales durante la noche. “Ellos mismos se propusieron venir a acompañarnos en esta 21ª edición. Ya estuvieron varias veces en nuestro pueblo y para nosotros es una alegría volver a recibirlos”, destacó.
Una tradición que ya mira hacia su próxima edición
Más de dos décadas después de su primera realización, el Gran Gulasch continúa siendo una fecha marcada en el calendario de la Unión Alemana de Humboldt.
Para sus integrantes, el evento representa no solamente una reunión gastronómica, sino también una manera de conservar costumbres, compartirlas con nuevas generaciones y mantener vivo el vínculo con las raíces culturales de la localidad.
Incluso antes de realizar la edición de este año, la organización ya comenzó a pensar en el próximo encuentro, que volverá a desarrollarse durante agosto. Este sábado, sin embargo, toda la atención estará puesta en el 21° Gran Gulasch, con un salón completo, casi 400 comensales y una comunidad preparada para compartir nuevamente una de sus noches más tradicionales.