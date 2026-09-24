Actividad legislativa

Pirola, jóvenes y experiencias para aprender en primera persona

Estudiantes de Esperanza, San Carlos Centro y Elisa participaron de Ciudadanos en el Senado, mientras jóvenes de instituciones educativas de 31 localidades de Las Colonias asisten a distintas competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ambas propuestas buscan acercarlos a nuevas experiencias de participación, aprendizaje y convivencia.