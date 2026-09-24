Judiciales

Condenaron a 21 años de prisión al autor de un homicidio cometido en Margarita

Un tribunal de Vera condenó a Alexis Javier Franco, de 25 años, por el homicidio de Ariel Andrés Aguirre, ocurrido en octubre de 2023 en Margarita. Jésica Belén Morales, de 32 años, recibió una pena de cuatro años de prisión por encubrimiento agravado.