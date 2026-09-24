La localidad de Ramona lleva adelante distintas acciones vinculadas con el mantenimiento de la infraestructura urbana y la puesta en valor de espacios destinados al deporte y la recreación. Entre las principales intervenciones se encuentran el acondicionamiento del bufet del Complejo Recreativo y el inicio de un plan de bacheo que abarcará 19 puntos de la trama urbana.
Ramona: realizan obras en el Complejo Recreativo y trabajos en 19 puntos de la red vial
La localidad lleva adelante distintas acciones vinculadas con la infraestructura urbana y los espacios recreativos. Mientras se acondiciona el bufet del Complejo Recreativo, comenzó un plan de bacheo que contempla 19 puntos y 1.088 metros cuadrados de intervención. Además, estudiantes de Ramona participaron como espectadores de los Juegos Suramericanos.
A estas iniciativas se suma la participación de estudiantes y docentes de la EESOPI N.º 3023 en una jornada de los Juegos Suramericanos, que tienen a la provincia de Santa Fe como anfitriona y a Rafaela entre sus principales sedes.
Renovación del bufet del Complejo Recreativo
En el Complejo Recreativo se ejecutan trabajos de techado y acondicionamiento del bufet ubicado junto a la cancha de pádel. El edificio presentaba pequeñas filtraciones asociadas a la antigüedad de la cubierta existente, por lo que se decidió avanzar con su renovación.
El proyecto contempla el reemplazo de las antiguas placas de fibrocemento por una nueva cobertura metálica. La solución permite reducir la carga estructural y facilita el montaje, además de ofrecer mayor durabilidad y requerir un mantenimiento reducido.
La intervención busca mejorar las condiciones de seguridad y confort del espacio y ampliar sus posibilidades de utilización. El recinto se encuentra próximo a una cancha de pádel techada, con piso sintético, que es utilizada por deportistas de la localidad.
La renovación del sector permitirá también contar con un espacio adecuado para reuniones y encuentros vinculados con las actividades que se desarrollan en el complejo.
Un plan de bacheo para 19 puntos de la localidad
En paralelo, comenzó un plan de bacheo urbano destinado a recuperar sectores deteriorados de la red vial y mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad.
El proyecto contempla la intervención de 1.088 metros cuadrados distribuidos en 19 puntos de la localidad y demandará aproximadamente 180 metros cúbicos de hormigón elaborado.
Los trabajos permitirán recomponer sectores afectados por deformaciones, fisuras y hundimientos, además de intervenir sobre daños que pueden profundizarse por el ingreso de agua en la estructura del pavimento.
La ejecución se realizará por administración comunal, con utilización de maquinaria y mano de obra propia. El plazo estimado para completar las tareas es de 60 días, mientras que la inversión prevista supera los $50 millones.
El objetivo es recuperar progresivamente los sectores deteriorados y evitar que los daños existentes deriven en intervenciones de mayor magnitud.
Estudiantes ramonenses participaron de los Juegos Suramericanos
En el plano deportivo y educativo, estudiantes y docentes de la EESOPI N.º 3023 participaron como espectadores de una jornada de los Juegos Suramericanos, que se desarrollan en la provincia de Santa Fe y tienen a Rafaela entre las ciudades que funcionan como sedes.
La experiencia permitió a los jóvenes acercarse a una competencia deportiva de alcance continental y observar disciplinas y delegaciones provenientes de distintos países.
La participación también constituye una propuesta educativa vinculada con contenidos relacionados con el deporte, la cultura y la integración regional, además de favorecer el intercambio entre estudiantes y el contacto directo con un evento deportivo de relevancia internacional.