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Ramona: realizan obras en el Complejo Recreativo y trabajos en 19 puntos de la red vial

La localidad lleva adelante distintas acciones vinculadas con la infraestructura urbana y los espacios recreativos. Mientras se acondiciona el bufet del Complejo Recreativo, comenzó un plan de bacheo que contempla 19 puntos y 1.088 metros cuadrados de intervención. Además, estudiantes de Ramona participaron como espectadores de los Juegos Suramericanos.