Se realizó en Zenón Pereyra el sorteo para la preselección de las familias que podrán acceder a 13 viviendas actualmente en construcción en la localidad del departamento Castellanos. El procedimiento fue fiscalizado por personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y contempló distintos cupos establecidos para la adjudicación.
Zenón Pereyra: sortearon las 13 viviendas que están próximas a finalizarse
Las unidades habitacionales presentan un 85% de avance y están ubicadas sobre calle Oroño. El sorteo determinó los preseleccionados de distintas categorías, que ahora deberán atravesar una instancia de verificación de requisitos.
Las viviendas se encuentran ubicadas sobre calle Oroño, entre Irigoyen y Sarmiento, y presentan actualmente un 85% de avance físico. El proyecto contempla además la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para la prestación de los servicios básicos.
Viviendas de dos dormitorios y una unidad adaptada
Las 13 unidades habitacionales cuentan con una superficie de 61,73 metros cuadrados. Cada vivienda dispone de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y cochera, además de las conexiones a los servicios de agua, gas, energía eléctrica y desagües.
Dentro del conjunto se incluye una vivienda adaptada para personas con discapacidad motriz, de acuerdo con las características y necesidades específicas previstas para este tipo de unidad.
La obra representa una inversión superior a los $1.100 millones y forma parte del desarrollo habitacional que se lleva adelante en la localidad.
Cómo quedaron distribuidos los cupos
El sorteo contempló diferentes categorías de acuerdo con los criterios establecidos para el programa habitacional. Los resultados fueron los siguientes:
Bomberos Voluntarios: 1 titular preseleccionado.
Fuerzas de Seguridad: 1 titular preseleccionado.
Discapacidad Motriz: 1 titular y 1 suplente preseleccionados.
Demanda General: 10 titulares y 15 suplentes preseleccionados.
De esta manera, fueron definidos los titulares y suplentes correspondientes a las 13 unidades disponibles.
Ahora comienza la verificación de requisitos
El sorteo constituye una instancia de preselección, por lo que las familias que resultaron favorecidas deberán atravesar ahora una etapa de verificación por parte de la DPVyU.
En esa instancia se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a las viviendas, entre ellos la residencia en la localidad, la conformación del grupo familiar y la acreditación de ingresos que permitan afrontar el pago de las cuotas correspondientes.
Una vez finalizado ese proceso, se podrá avanzar con la adjudicación definitiva de las unidades habitacionales.