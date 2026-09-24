Cuenta con un 85% de avance

Zenón Pereyra: sortearon las 13 viviendas que están próximas a finalizarse

Las unidades habitacionales presentan un 85% de avance y están ubicadas sobre calle Oroño. El sorteo determinó los preseleccionados de distintas categorías, que ahora deberán atravesar una instancia de verificación de requisitos.