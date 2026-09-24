#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Cuenta con un 85% de avance

Zenón Pereyra: sortearon las 13 viviendas que están próximas a finalizarse

Las unidades habitacionales presentan un 85% de avance y están ubicadas sobre calle Oroño. El sorteo determinó los preseleccionados de distintas categorías, que ahora deberán atravesar una instancia de verificación de requisitos.

13 familias de Zenón Pereyra fueron preseleccionadas para acceder a su casa propia13 familias de Zenón Pereyra fueron preseleccionadas para acceder a su casa propia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Se realizó en Zenón Pereyra el sorteo para la preselección de las familias que podrán acceder a 13 viviendas actualmente en construcción en la localidad del departamento Castellanos. El procedimiento fue fiscalizado por personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y contempló distintos cupos establecidos para la adjudicación.

Las viviendas se encuentran ubicadas sobre calle Oroño, entre Irigoyen y Sarmiento, y presentan actualmente un 85% de avance físico. El proyecto contempla además la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para la prestación de los servicios básicos.

Viviendas de dos dormitorios y una unidad adaptada

Las 13 unidades habitacionales cuentan con una superficie de 61,73 metros cuadrados. Cada vivienda dispone de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y cochera, además de las conexiones a los servicios de agua, gas, energía eléctrica y desagües.

Mirá tambiénEl tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Dentro del conjunto se incluye una vivienda adaptada para personas con discapacidad motriz, de acuerdo con las características y necesidades específicas previstas para este tipo de unidad.

La obra representa una inversión superior a los $1.100 millones y forma parte del desarrollo habitacional que se lleva adelante en la localidad.

Cómo quedaron distribuidos los cupos

El sorteo contempló diferentes categorías de acuerdo con los criterios establecidos para el programa habitacional. Los resultados fueron los siguientes:

Bomberos Voluntarios: 1 titular preseleccionado.

Fuerzas de Seguridad: 1 titular preseleccionado.

Discapacidad Motriz: 1 titular y 1 suplente preseleccionados.

Demanda General: 10 titulares y 15 suplentes preseleccionados.

De esta manera, fueron definidos los titulares y suplentes correspondientes a las 13 unidades disponibles.

Ahora comienza la verificación de requisitos

El sorteo constituye una instancia de preselección, por lo que las familias que resultaron favorecidas deberán atravesar ahora una etapa de verificación por parte de la DPVyU.

En esa instancia se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a las viviendas, entre ellos la residencia en la localidad, la conformación del grupo familiar y la acreditación de ingresos que permitan afrontar el pago de las cuotas correspondientes.

Mirá tambiénAlerta roja y naranja en cuatro provincias por lluvias y fuertes vientos: hay rutas cortadas

Una vez finalizado ese proceso, se podrá avanzar con la adjudicación definitiva de las unidades habitacionales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Castellanos
Gobierno de la Provincia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro