La región cordillerana de Neuquén y Río Negro atraviesa un fuerte temporal de lluvia y viento que llevó a las autoridades a implementar medidas preventivas para reducir los riesgos en rutas, zonas turísticas y áreas de montaña. El fenómeno se intensificó durante este miércoles y mantiene a distintos sectores bajo diferentes niveles de alerta.
Alerta roja y naranja en cuatro provincias por lluvias y fuertes vientos: hay rutas cortadas
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz enfrentan un escenario meteorológico adverso, con acumulados de hasta 150 milímetros, ráfagas superiores a 90 km/h y restricciones en distintos corredores.
En las áreas más comprometidas, las precipitaciones podrían dejar entre 80 y 150 milímetros de agua acumulada durante la madrugada del jueves, mientras que las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h.
Ante este escenario, se dispusieron cortes de rutas, restricciones de circulación y cierres preventivos en espacios turísticos y naturales.
Cortaron la Ruta 40
Vialidad Nacional estableció el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta 231 y la Ruta Provincial 63, en el sector Río Hermoso-Siete Lagos.
La interrupción comenzó a las 20 del miércoles y está prevista hasta las 8 del jueves, como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas adversas.
A su vez, el Gobierno de Neuquén suspendió actividades y circulación desde Villa Pehuenia hacia el sur y dispuso restricciones en rutas provinciales y nacionales durante las horas en las que se espera mayor intensidad del temporal.
La situación también alcanza a otros sectores de la Patagonia. En parte de Chubut y Santa Cruz rige un alerta por lluvias, con valores de precipitación acumulada estimados entre 20 y 50 milímetros.
El riesgo de aludes
Las condiciones meteorológicas generan especial preocupación en las zonas de montaña debido a la acumulación de lluvias y nevadas registrada durante las últimas semanas.
Los suelos se encuentran saturados, una situación que aumenta la posibilidad de aludes, deslizamientos de tierra y caída de piedras sobre las rutas. Además, en los sectores ubicados a mayor altura no se descarta que las precipitaciones puedan presentarse en forma de nieve.
El corte del corredor de los Siete Lagos afecta una vía de conexión entre San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche. Por ese motivo, las personas que tengan previsto desplazarse entre esas localidades deberán considerar la interrupción del tránsito durante el período establecido.
Parque Nacional Nahuel Huapi
Como consecuencia de las condiciones meteorológicas, el Parque Nacional Nahuel Huapi resolvió cerrar todas sus sendas mientras permanezca vigente el alerta.
Una vez finalizado el período de riesgo, la apertura de los circuitos será gestionada mediante el Registro de Trekking. Desde la Intendencia recomendaron verificar previamente el estado de cada recorrido antes de realizar cualquier actividad.
En cuanto a los circuitos vehiculares turísticos, permanecerán bajo condición condicional y serán evaluados durante las primeras horas del jueves.
Neuquén mantiene restricciones
El sur de Neuquén concentra las condiciones más complejas, mientras que el resto de la provincia permanece bajo alerta naranja por el temporal.
La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, señaló que una alerta roja representa una situación excepcional y requiere la adopción de medidas destinadas a preservar la seguridad de la población.
En algunos sectores ya se registraron ráfagas de entre 70 y 80 km/h, mientras que se espera que el viento aumente su intensidad durante la tarde y la noche.
Las autoridades recomendaron evitar la circulación durante la noche y la madrugada y, cuando las condiciones permitan transitar, hacerlo con velocidad precautoria y siguiendo la información difundida por los canales oficiales.