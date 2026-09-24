Clima

Alerta roja y naranja en cuatro provincias por lluvias y fuertes vientos: hay rutas cortadas

Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz enfrentan un escenario meteorológico adverso, con acumulados de hasta 150 milímetros, ráfagas superiores a 90 km/h y restricciones en distintos corredores.