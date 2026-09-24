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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 24 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, G. Silva, Rosas y Malvinas Argentinas

08:00 - 10:00 Estado de Israel, Zeballos, Castañaduy y Pasaje Sta. Fe

08:00 - 12:00 Vieytes, Estrada, Europa y Padre Genesio

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Callejón 3 y Soria

09:00 - 11:00 Por Ruta Nac. N168 entre Ruta Prov. N1 hasta ingreso a Túnel Subfluvial (hacia ambas manos de la ruta)

09:00 - 13:00 Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nac. N168 y Las Tala

09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Gorostiaga, R. Godoy y Pasaje Sta. Fe

09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Callejón Roca, Azopardo y Doldán

10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Larrea, Ayacucho y Pasaje Vías

11:30 - 13:30 Av. Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga

11:30 - 13:30 Mariano Comas, Cándido Pujato, 4 de Enero y Mendoza

11:30 - 14:30 Ayacucho, Grandoli, Pje. Roca y Viñas

Santo Tomé

09:00 - 10:00 Alberdi, A. del Valle, Moreno y 4 de Enero

09:00 - 13:00 Av. del Trabajo, Alvear, H. Irigoyen y Córdoba

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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