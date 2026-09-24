Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 24 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, G. Silva, Rosas y Malvinas Argentinas
08:00 - 10:00 Estado de Israel, Zeballos, Castañaduy y Pasaje Sta. Fe
08:00 - 12:00 Vieytes, Estrada, Europa y Padre Genesio
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N168, De La Salle, Callejón 3 y Soria
09:00 - 11:00 Por Ruta Nac. N168 entre Ruta Prov. N1 hasta ingreso a Túnel Subfluvial (hacia ambas manos de la ruta)
09:00 - 13:00 Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia, entre Ruta Nac. N168 y Las Tala
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Gorostiaga, R. Godoy y Pasaje Sta. Fe
09:30 - 11:30 Av. Peñaloza, Callejón Roca, Azopardo y Doldán
10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Larrea, Ayacucho y Pasaje Vías
11:30 - 13:30 Av. Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga
11:30 - 13:30 Mariano Comas, Cándido Pujato, 4 de Enero y Mendoza
11:30 - 14:30 Ayacucho, Grandoli, Pje. Roca y Viñas
Santo Tomé
09:00 - 10:00 Alberdi, A. del Valle, Moreno y 4 de Enero
09:00 - 13:00 Av. del Trabajo, Alvear, H. Irigoyen y Córdoba
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.