Este miércoles 23 de septiembre comenzó con una mañana fresca en la ciudad de Santa Fe, pero la temperatura irá en ascenso durante el día. A esto se suman modificaciones en distintos corredores viales, obras que pueden generar demoras y un corte de tránsito previsto durante varias horas en la RN 1V09.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 23 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá el clima, los principales accesos, el estado del Puente Carretero, los cortes y desvíos en rutas y los sectores de la ciudad donde habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico.
La jornada también tendrá cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de la capital provincial. Por eso, antes de salir de casa conviene revisar no sólo el pronóstico sino también el recorrido previsto, especialmente si el viaje incluye el Puente Carretero, rutas nacionales o accesos hacia Santo Tomé.
Clima: mañana fresca y tarde agradable
Santa Fe comenzó el miércoles con 8,3°C, una sensación térmica de 6,1°C y cielo ligeramente nublado. La humedad era del 78%, con viento del noreste a 13 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada sin lluvias y con temperaturas en ascenso. La mínima prevista es de 8°C y la máxima de 22°C. Durante la mañana habrá cielo parcialmente nublado; por la tarde estará algo nublado y durante la noche volverá a presentarse parcialmente nublado.
El viento soplará del noreste durante la mañana, rotará al norte por la tarde y volverá al noreste durante la noche. Las velocidades previstas estarán entre 7 y 22 km/h.
El panorama cambia desde el jueves, cuando se espera una máxima de 28°C. El viernes tendrá entre 13°C y 27°C, mientras que el sábado se esperan entre 13°C y 26°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La sensación térmica comenzó por debajo de los 7°C, aunque la temperatura subirá rápidamente y la tarde será más agradable.
Tránsito: qué pasa con el Puente Carretero y las rutas
El tránsito provincial se presenta, en términos generales, con circulación normal y buena visibilidad. Sin embargo, hay varios puntos que requieren atención por obras, cortes y desvíos.
El Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe continúa con modificaciones debido a los trabajos vinculados con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte.
Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero. Por este motivo, se recomienda circular con máxima precaución y prever más tiempo de viaje.
Si el destino es Santo Tomé, conviene contemplar estos cambios antes de iniciar el recorrido. Para viajes hacia otras localidades del corredor, la Autopista Rosario-Santa Fe aparece como una alternativa cuando resulte conveniente evitar las demoras del sector.
Atención en la RN A012
La RN A012 permanece cortada para todo tipo de vehículos entre la RP 25, Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9.
Los desvíos están establecidos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25. Quienes deban utilizar ese corredor tienen que prever demoras y respetar las indicaciones existentes en la zona.
Puente Rosario-Victoria
En la RN 174, sobre el Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos de calzada a la altura del kilómetro 59,2.
El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización.
Corte durante varias horas en la RN 1V09
Uno de los puntos a tener especialmente en cuenta este miércoles es la RN 1V09, ex RN 9.
Entre las 10 y las 18, el tránsito estará interrumpido sobre el puente del río Carcarañá debido a estudios de cargas y evaluaciones estructurales.
Los vehículos serán desviados hacia la Autopista Rosario-Córdoba en los accesos a Correa y Carcarañá. Quienes tengan previsto circular por ese sector deberán salir con tiempo y contemplar posibles demoras.
Un corte urbano que también hay que tener en cuenta
En la ciudad de Santa Fe, un tren descarrilado interrumpe el tránsito en San Lorenzo, Saavedra y Francia. Si el recorrido habitual incluye ese sector, es recomendable buscar una alternativa y evitar esas calles mientras permanezca la interrupción.
Si vas hacia Santo Tomé: revisá los desvíos del Puente Carretero y circulá con precaución.
Si viajás hacia Rosario o el sur provincial: verificá especialmente la situación de la RN A012.
Si vas a utilizar la RN 1V09: tené en cuenta el corte del puente del río Carcarañá entre las 10 y las 18.
Si entrás al centro de Santa Fe: evitá el sector afectado por el descarrilamiento del tren.
Cortes de luz: tres sectores tendrán interrupciones programadas
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este miércoles en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformadores, elementos de maniobra y conductores.
El cronograma informado es el siguiente:
De 8 a 12: J. P. López, Lamadrid, Estrada y Zeballos.
De 8.30 a 12.30: Mantovani, Furlong, Gorriti y Larrechea.
De 9 a 13: avenida Blas Parera, Teniente Loza, bulevar 12 de Octubre y Santa Cruz.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene tener en cuenta el horario de interrupción para organizar tareas que dependan de la electricidad.
La EPE señala que pueden consultarse nuevas actualizaciones a través de sus canales oficiales.