Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
Esta es la lista de trabajos previstos por la EPE para este miércoles 23 de septiembre.
Imagen de archivo.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 J. P. López, Lamadrid, Estrada y Zeballos
08:30 - 12:30 Mantovani, Furlong, Gorriti y Larrechea
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Tte. Loza, Bv. 12 de Octubre y Santa Cruz
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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