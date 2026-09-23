Derechos humanos y arqueología forense

Ezequiel Del Bel visita Santa Fe y abre nuevas preguntas sobre la búsqueda de desaparecidos en el Campo San Pedro

El arqueólogo y especialista del CONICET, que lleva más de dos décadas investigando centros clandestinos de detención y sitios de inhumación clandestina en Tucumán, brindó este martes una charla abierta y visitará el predio de San Pedro, cercano a Campo Andino. “Que no encontremos nada en algunos espacios no quiere decir que no había, sino que puede haber existido una remoción”, advirtió.