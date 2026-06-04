Este sábado 6, con entrada libre

Teatro y memoria en la ex Comisaría Cuarta

En el marco de las actividades que se realizan cada primer sábado de mes en el Espacio de Memoria del otrora centro de detención, el grupo Rotos y Descosidas presentará “Lo terrible del eco es que siempre repite las mismas barbaridades”, obra escrita y dirigida por Hilda Cardozo. Propone una reflexión sobre la dictadura, la memoria y los ecos que persisten en el presente.