El próximo sábado 6 de junio a las 17, el Espacio de Memoria de la ex Comisaría Cuarta (Dr. Zavalla 2498) abrirá nuevamente sus puertas para una jornada de recorrido y presentación artística abierta a toda la comunidad. La actividad forma parte de las propuestas que se desarrollan cada primer sábado de mes y cobra especial relevancia en el marco de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.
Teatro y memoria en la ex Comisaría Cuarta
En el marco de las actividades que se realizan cada primer sábado de mes en el Espacio de Memoria del otrora centro de detención, el grupo Rotos y Descosidas presentará “Lo terrible del eco es que siempre repite las mismas barbaridades”, obra escrita y dirigida por Hilda Cardozo. Propone una reflexión sobre la dictadura, la memoria y los ecos que persisten en el presente.
En esta oportunidad se presentará, con entrada libre y gratuita, la obra “Lo terrible del eco es que siempre repite las mismas barbaridades”, escrita y dirigida por Hilda Cardozo e interpretada por el grupo de teatro político Rotos y Descosidas.
Arte y derechos humanos
La obra parte de una pregunta profunda sobre los silencios y las palabras. Porque el silencio puede nacer del respeto, de la imposibilidad de nombrar el horror, pero también de la complicidad. Desde esa tensión, la propuesta teatral aborda el desafío de decir la dictadura, de nombrar lo perdido y de recuperar las luchas que marcaron una época.
La dramaturgia se fundamenta en la búsqueda de personas desaparecidas halladas en la fosa común de Campo San Pedro, en la provincia de Santa Fe, una historia reconstruida por Hugo Koffman en su libro “Mirar la tierra hasta encontrarte”. A partir de allí, la obra recupera la militancia de Isabel y Carlos, así como la lucha sostenida que permitió restituir sus historias y devolverlas a la memoria colectiva.
El montaje incorpora además fragmentos de crónicas de época, testimonios y registros de la propaganda televisiva oficialista del terrorismo de Estado, contraponiéndolos a las voces de quienes defendieron los derechos humanos en tiempos atravesados por el miedo, la valentía y la resistencia.
La propuesta invita a pensar cómo aquellos acontecimientos siguen resonando en el presente. Un eco cargado de múltiples significados que, como señala el propio título de la obra, puede repetir las mismas barbaridades cuando la memoria se debilita.
Teatro político y compromiso social
Rotos y Descosidas nació en 2017 en el Centro Cultural y Social El Birri como un espacio de creación vinculado al teatro político y a las problemáticas sociales. Desde entonces ha presentado sus producciones en diversos escenarios y ciclos culturales de la provincia de Santa Fe.
Con “Lo terrible del eco es que siempre repite las mismas barbaridades”, el grupo participó también en el Festival Nacional de Arte y Transformación Social de Rosario. Entre sus trabajos anteriores se destacan las obras “Que sea hoy” y el radioteatro “Cartas de nuestro encierro”.
El elenco está integrado por Maríángeles Sánchez, Augusto Prochetto, Diego Julián López, Magdalena Juri, Axel Núñez, Leonela Barba, María Celeste Astesiano, Erica Stalker, Chiara Guardone y Oriana Vergara. El diseño sonoro está a cargo de Victoria Rosetti Garro, la iluminación es de Candela Ré y la dirección y dramaturgia corresponden a Hilda Cardozo.
Un sitio marcado por la historia
La función adquiere una dimensión especial al realizarse en la ex Comisaría Cuarta, un edificio que durante la última dictadura cívico-militar funcionó como centro ilegal de secuestro, tortura, desaparición y muerte.
Ubicado estratégicamente sobre calle Dr. Zavalla, a pocos metros de una de las principales avenidas de la ciudad de Santa Fe, por sus instalaciones pasaron cientos de personas perseguidas por razones políticas provenientes de distintas localidades del centro y norte provincial.
Gracias a la Ley Provincial Nº 13.528, el inmueble fue transformado en Espacio de Memoria. Posteriormente, el Decreto Nº 1050/20 concretó su incorporación definitiva a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, donde actualmente funciona el Archivo Provincial de la Memoria.
En ese escenario cargado de significados, la propuesta de Rotos y Descosidas invita a construir memoria colectiva a través del teatro, recuperando historias que aún interpelan al presente y reafirmando el compromiso con los derechos humanos.