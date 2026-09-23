Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras del nuevo puente y sus accesos continúan los cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012
Permanece el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9. Hay desvíos en los cruces con RN 34 y RP 25. Se recomienda prever demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas y se prevén demoras. Circular con precaución y respetar la señalización.
Tránsito interrumpido en RN 1V09 (ex RN 9)
De 10 a 18 hs. se interrumpirá el tránsito en el puente del río Carcarañá por estudios de cargas y evaluaciones estructurales. Desvíos a Aut. Ros-Córdoba en los accesos a Correa y Carcarañá.