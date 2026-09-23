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Mañana fresca y tarde agradable este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 8°C y cielo ligeramente nublado en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 22°C y sin lluvias durante este miércoles.

La jornada comenzó con 8°C y cielo ligeramente nublado Créditos: Flavio RainaLa jornada comenzó con 8°C y cielo ligeramente nublado Créditos: Flavio Raina
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La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 23 de septiembre con una temperatura de 8,3°C, mientras que la sensación térmica se ubicó en 6,1°C, según los datos registrados a las 6 de la mañana. El cielo se presentó ligeramente nublado, con una humedad del 78% y viento del noreste a 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura continuará en ascenso durante la jornada y alcanzará una máxima de 22°C. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

El sol salió a las 6:51 y está previsto que se oculte a las 19:00, en una jornada que tendrá varias horas de luz por el avance de la primavera.

La temperatura continuará en ascenso durante la jornada Créditos: Fernando NicolaLa temperatura continuará en ascenso durante la jornada Créditos: Fernando Nicola

Cómo estará el tiempo este miércoles en Santa Fe

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima prevista de 8°C. El viento soplará del noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará al valor máximo previsto de 22°C. El viento tendrá dirección predominante del norte, también con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 19°C, mientras que el viento rotará nuevamente al noreste y tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El SMN no pronostica lluvias para ninguno de los tres períodos de este miércoles.

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Pronóstico extendido

El cambio más marcado llegará el jueves, cuando se espera un ascenso de las temperaturas en Santa Fe.

Jueves: la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 28°C.

Viernes: continuará el ambiente templado a cálido, con una mínima de 13°C y una máxima de 27°C.

Sábado: las temperaturas se mantendrán elevadas, con 13°C de mínima y 26°C de máxima.

CLIMA EXTENDIDO
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