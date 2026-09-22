Visita apostólica

León XIV en Argentina: los santafesinos se preparan para viajar a Córdoba y Luján

El papa llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, en el marco de su viaje por Uruguay, Argentina y Perú. En Santa Fe ya se organizan colectivos, beneficios y actividades para acompañar la visita. Monseñor Matías Vecino, que ya conoció personalmente a León XIV, destacó la importancia del encuentro y llamó a vivirlo desde la oración.