La confirmación del cronograma oficial de la visita de León XIV a la Argentina puso en marcha una intensa preparación en las comunidades católicas de Santa Fe. Aunque la provincia no forma parte del itinerario papal, parroquias, movimientos y grupos de jóvenes comenzaron a organizar viajes hacia Córdoba y Luján, los dos puntos que aparecen como principales destinos para los santafesinos que quieran acercarse al Pontífice.
León XIV en Argentina: los santafesinos se preparan para viajar a Córdoba y Luján
El papa llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, en el marco de su viaje por Uruguay, Argentina y Perú. En Santa Fe ya se organizan colectivos, beneficios y actividades para acompañar la visita. Monseñor Matías Vecino, que ya conoció personalmente a León XIV, destacó la importancia del encuentro y llamó a vivirlo desde la oración.
Monseñor Matías Vecino, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, recibió este martes a los medios junto a referentes de la pastoral juvenil y sacerdotes de la arquidiócesis para explicar cómo se prepara la comunidad local. El mensaje fue coincidente: la expectativa es grande, pero la convocatoria busca ser, ante todo, un momento de encuentro espiritual.
"Se confirmó hace un par de días el cronograma tan esperado, tan ansiado de la visita del Papa", señaló Vecino. Y agregó: "Ya nos veníamos preparando con la oración y con el corazón. Así que ya tenemos definidas bien las actividades y lo esperamos con mucha alegría".
El Vaticano confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, como parte de un viaje apostólico que también incluirá Uruguay y Perú. En el país estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El domingo 8 llegará a Buenos Aires desde Montevideo. Allí tendrá la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, se reunirá con el presidente de la Nación, Javier Milei, y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
El lunes 9 será una jornada especialmente intensa. El Papa visitará el Pequeño Cotolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y tendrá encuentros con el mundo del trabajo, representantes de distintas comunidades religiosas y el episcopado argentino. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos, de la que participarán desde Santa Fe Mons. Sergio Fenoy y Mons. Matías Vecino.
El martes 10 será el día más cercano para la feligresía de santafesinos. León XIV viajará desde Buenos Aires hacia Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde regresará a Buenos Aires y, por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá hacia Lima, para continuar allí su viaje apostólico.
Colectivos, beneficios y mucha expectativa
Para los santafesinos, Córdoba aparece como el destino más próximo. Pero también Luján concentra interés porque allí tendrá lugar una de las celebraciones multitudinarias del viaje. "La ansiedad me parece que comió a mucha gente", reconoció Vecino. Según explicó, algunos grupos ya se organizaron para Córdoba y otros para Luján, mientras que también hay particulares que alquilaron colectivos o sumaron gente a los viajes. "Muchos eligen Luján por la misa de despedida y Córdoba por la cercanía. La vigilia de jóvenes terminó fijándose en Buenos Aires", detalló el obispo auxiliar.
La organización no está centralizada desde el Arzobispado. "Cada parroquia, capilla o movimiento se organiza por su cuenta. No hacemos una gestión centralizada desde el arzobispado porque implicaría manejar mucho dinero", explicó Vecino.
Por eso, en distintas comunidades ya se realizan beneficios, buffets y festivales destinados a reunir fondos para que los fieles puedan afrontar los costos del traslado. Guadalupe Schenfeld, referente de la pastoral juvenil vocacional, contó que existe "muchísimo entusiasmo en los jóvenes" y que para muchos será una experiencia inédita tener al Papa tan cerca.
"No manejamos cantidades ni números exactos, pero se ve mucha participación e iniciativas de jóvenes protagonistas", explicó. También señaló que se espera que puedan sumarse personas que no participan habitualmente de la vida eclesial, pero que encuentran en la visita una oportunidad de búsqueda personal.
La preparación espiritual
Más allá de la logística, los referentes de la Iglesia santafesina remarcaron que la preparación no se reduce a organizar viajes. La propuesta central es la oración. "Lo básico es una oración muy cortita que es la forma más incisiva para rezar en las misas, rosarios o a nivel personal", explicó el padre Axel Arguinchona. Dicha oración es pública y se puede acceder desde el sitio web del Episcopado Argentino. A esa propuesta se suman materiales catequéticos preparados por la Conferencia Episcopal Argentina para niños, jóvenes, matrimonios y consagrados.
Para Arguinchona, uno de los principales mensajes que puede dejar León XIV es el de recuperar la esperanza en un contexto atravesado por conflictos y transformaciones. "Yo espero que tengamos un renovado impulso misionero y que se renueve la esperanza, ya que el Papa habla mucho de esperanza y es misionero", sostuvo.
El sacerdote vinculó esa necesidad con algunos de los desafíos actuales: "La oscuridad de los problemas de la humanidad: cambio climático, problemas ambientales, y esto de la inteligencia artificial que nos sacudió la semana pasada por las declaraciones de los científicos. Todo esto genera nubarrones en el futuro y tener al menos un rayo de luz de esperanza lo necesitamos todos".
En esa línea, los referentes santafesinos también destacaron que el itinerario elegido por el Papa incluye encuentros con personas y comunidades que viven situaciones de vulnerabilidad. La visita al Cotolengo y al complejo penitenciario, dijeron, expresan una mirada hacia quienes suelen quedar en los márgenes. "La Iglesia intenta estar cerca de los presos, enfermos, pobres, niños y ancianos", afirmó Arguinchona.
El recuerdo de Francisco y la continuidad
Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la relación entre León XIV y el legado de Francisco. Arguinchona destacó que el actual Papa es "una persona muy cercana a Francisco" y que existe una continuidad en la mirada sobre los sectores más vulnerables y en la tarea misionera.
"El lema 'Bienvenidos todos' lo marca muy bien. León es una persona muy cercana a Francisco", sostuvo. Y agregó que su primer escrito sobre los pobres fue redactado junto al anterior Pontífice.
Vecino, por su parte, pidió evitar que la visita sea interpretada exclusivamente desde una perspectiva política o coyuntural. "El encuentro con el Papa para nosotros los cristianos es fundamental y un momento muy lindo", afirmó. "La expectativa creo que va a ser un viaje de mucho cariño y de mucha paz".
El dato que distingue a Vecino: ya conoció a León XIV
Durante la conferencia apareció un dato particular que conecta directamente al obispo auxiliar santafesino con el actual Pontífice: Vecino ya estuvo personalmente con León XIV poco tiempo después de que fuera elegido Papa.
Consultado sobre qué pontífices había conocido, respondió: "Conocí a Francisco y a León XIV". Y explicó que el encuentro con quien antes fue Robert Prevost se produjo el año pasado, cuando participó de un curso para nuevos obispos. "A León lo conocí el año pasado en un curso para nuevos obispos con 200 participantes", relató.
Para Vecino, aquel conocimiento previo adquiere ahora un significado especial. Consultado sobre lo que representa personalmente el viaje papal, respondió: "Una alegría enorme". También recordó que León XIV pasó muchos años en Perú y que fue superior general de los agustinos, una trayectoria que, según señaló, le permitió conocer de cerca la realidad latinoamericana.
"Como hacemos los argentinos con un partido de fútbol"
La Iglesia santafesina espera ahora el 10 de noviembre, cuando León XIV esté en Córdoba, a unos 300 kilómetros de Santa Fe. Mientras tanto, la preparación continúa en parroquias y comunidades. "Con la oración, con entusiasmo y organizando colectivos y beneficios", resumió Vecino al describir cómo se prepara la arquidiócesis. Y utilizó una comparación particularmente gráfica para describir el clima que comienza a instalarse entre los fieles: "Como hacemos los argentinos con un partido de fútbol, hoy lo vivimos con la llegada del Papa".
La visita de León XIV será, además, la primera de un Papa a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. En este caso, el Pontífice nacido en Estados Unidos llegará al país como parte de una gira sudamericana de casi dos semanas que comenzará en Uruguay, continuará por Argentina y finalizará en Perú.
En Santa Fe, la expectativa ya está en marcha. Las parroquias organizan sus propios viajes, los jóvenes preparan actividades y las comunidades buscan alternativas para que quienes quieran estar cerca del Papa puedan hacerlo. El destino no será Santa Fe, pero Córdoba, Luján y Buenos Aires serán, para muchos santafesinos, los lugares donde intentarán vivir de cerca un acontecimiento que la Iglesia local comenzó a preparar mucho antes de que se conociera el cronograma definitivo.