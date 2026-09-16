La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abrió formalmente la preinscripción nacional para sumar a miles de personas que deseen colaborar como servidores en las actividades programadas durante la estadía del Santo Padre León XIV en el país.
Cómo ser voluntario de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina
De cara a la gira pastoral prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina puso en marcha la convocatoria nacional para colaborar en la logística y organización de los actos en Luján, Buenos Aires y Córdoba.
A menos de dos meses del evento, las autoridades religiosas reportaron que ya se registraron más de 10.000 inscriptos en todo el territorio nacional, al tiempo que avanzan los preparativos para completar la nómina de colaboradores necesarios para coordinar el flujo de peregrinos.
Un llamado nacional al servicio comunitario
El vocero del Arzobispado de Córdoba, Munir Bracco, detalló que tan solo para la sede cordobesa proyectan contar con un equipo de entre 8.000 y 10.000 voluntarios, habiéndose inscripto hasta el momento unos 3.500 aspirantes en esa jurisdicción.
"Nos estamos preparando con mucho entusiasmo y hay mucha gente que se está anotando para ser voluntarios. Vamos a vivir un acontecimiento histórico, los creyentes y todos los argentinos. Que el Papa venga a la Argentina es un verdadero regalo de Dios", afirmó el sacerdote sobre la respuesta de la comunidad.
Requisitos y sedes de la convocatoria
Quienes quieran participar de la convocatoria podrán inscribirse aquí. Los postulantes a incorporarse al equipo de organización deberán cumplir con los siguientes requisitos fijados por la Conferencia Episcopal:
- Nacionalidad: Ser de nacionalidad argentina.
- Edad: Tener entre 18 y 65 años.
- Registro: Inscribirse a través de la plataforma digital dispuesta por la CEA.
Las personas seleccionadas desempeñarán tareas operativas, de orientación y asistencia a los fieles en los tres destinos incluidos en la agenda pastoral:
- La Basílica de Luján.
- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- La Ciudad de Córdoba.
El llamado institucional se enmarca bajo las orientaciones de la exhortación Magnifica Humanitas, mediante la cual el Episcopado insta a la ciudadanía a comprometerse activamente en la construcción del bien común y el trabajo en comunión.
Concentración y vigilia multitudinaria en Córdoba
Uno de los principales hitos organizativos se desarrollará en la ciudad de Córdoba, donde el Papa León XIV presidirá una misa multitudinaria el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
Según precisó el padre Bracco, se prevé una concurrencia estimada de entre 800 mil y 1 millón de personas. Para albergar a los contingentes, las actividades comenzarán desde la noche previa con una jornada de vigilia que incluirá espectáculos musicales, expresiones artísticas y momentos de oración. Asimismo, se confirmó que el Sumo Pontífice realizará recorridos tanto en vehículo cerrado como a bordo del Papamóvil a fin de acercarse a los fieles apostados en los diferentes sectores del predio.