4 ciudades, en 3 días

Se definió la agenda completa del papa León XIV en su visita a la Argentina

El Sumo Pontífice arribará al país el próximo 8 de noviembre para iniciar una gira apostólica de cuatro días que incluirá un encuentro con el presidente Javier Milei, multitudinarias celebraciones litúrgicas, visitas de profundo contenido social y actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.