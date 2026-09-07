La cuenta regresiva para el regreso de un Santo Padre a suelo argentino tras casi cuatro décadas ha entrado en su etapa final. Luego del trabajo coordinado a finales de agosto entre la comitiva de la Avanzada del Vaticano, la Cancillería y la Presidencia de la Nación, quedó diagramado de manera definitiva el itinerario oficial del papa León XIV en el país.
Se definió la agenda completa del papa León XIV en su visita a la Argentina
El Sumo Pontífice arribará al país el próximo 8 de noviembre para iniciar una gira apostólica de cuatro días que incluirá un encuentro con el presidente Javier Milei, multitudinarias celebraciones litúrgicas, visitas de profundo contenido social y actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
El viaje pastoral, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre antes de que el Pontífice prosiga su gira latinoamericana rumbo a Perú, combinará reuniones de alto nivel institucional, recorridos en papamóvil para el contacto directo con la comunidad de fieles y un especial foco en sectores vulnerables de la sociedad.
El primer día: recibimiento oficial y reunión con Javier Milei
El arribo de León XIV a la Argentina está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. Tras aterrizar en suelo porteño, la comitiva oficial se trasladará hacia el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera actividad formal del Santo Padre será una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín, ubicado en la emblemática plaza homónima del barrio de Retiro.
Posteriormente, el Pontífice se dirigirá a la Casa Rosada para mantener una audiencia privada con el presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que constituirá uno de los acontecimientos políticos e institucionales de mayor relevancia de la jornada. Concluido el encuentro con el jefe de Estado, la agenda continuará en el Palacio Libertad, donde León XIV participará de una recepción con altas autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El cierre de este primer tramo público se dará con su traslado a la Nunciatura Apostólica, donde fijará su residencia durante la estadía.
Compromiso social, masividad en las calles y diálogo en la UCA
La segunda jornada, programada para el lunes 9 de noviembre, comenzará en el Gran Buenos Aires con una marcada impronta social. Por la mañana, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, respondiendo al pedido expreso de las autoridades eclesiásticas locales de incluir un centro dedicado a la contención y cuidado de personas con discapacidades físicas e intelectuales.
De regreso en la Capital Federal, el recorrido contempla el primer gran hito de contacto multitudinario: el desplazamiento en papamóvil por la avenida del Libertador en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, lugar donde posteriormente el Vicario de Cristo celebrará una Santa Misa al aire libre. La custodia y el despliegue de seguridad del operativo estarán a cargo de la Policía Federal Argentina, en coordinación con choferes de la Santa Sede.
Por la tarde, la Universidad Católica Argentina (UCA) será sede de un encuentro con el mundo del trabajo organizado de manera conjunta con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. La actividad convocará a dirigentes sindicales, trabajadores y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La agenda del lunes finalizará en el Palacio San Martín con una reunión ecuménica e interreligiosa con líderes de diversas confesiones, tras lo cual León XIV se dirigirá a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para presidir el rezo de las vísperas, culminando el día con una cena privada junto a los obispos argentinos.
Vuelo a Córdoba y vigilia juvenil
El martes 10 de noviembre, la actividad se trasladará al interior del país. Bien temprano, la comitiva papal despegará desde la Aeroestación Militar Aeroparque hacia la provincia de Córdoba. A su llegada, el Santo Padre realizará un trayecto en papamóvil por la capital mediterránea y oficiará una misa multitudinaria para los fieles locales.
Al mediodía se trasladará a la sede del Arzobispado de Córdoba y, más tarde, se reunirá en la Catedral cordobesa con la comunidad religiosa, sacerdotes, consagrados y seminaristas. Al atardecer, León XIV emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires, donde cerrará la jornada encabezando una vigilia nocturna con jóvenes en el entorno del Monumento a los Españoles.
Visita a la cárcel, la Basílica de Luján y despedida
En su última jornada en el país, el miércoles 11 de noviembre, el Pontífice dedicará las primeras horas de la mañana a realizar un recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego se trasladará hacia la provincia de Buenos Aires para visitar la Basílica Nuestra Señora de Luján. Allí, 39 años después del histórico paso de Juan Pablo II en abril de 1987, León XIV saludará a la multitud en papamóvil y presidirá la Misa Central cerca del mediodía en la patrona de los argentinos.
Antes de su partida, el Santo Padre mantendrá un encuentro de agradecimiento con los equipos de voluntarios en la Villa Marista de Luján. Finalmente, la comitiva se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, desde donde despegará con destino a Perú para continuar con su gira por América Latina.
Itinerario oficial paso a paso
Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires):
- Llegada por la tarde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ofrenda floral en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).
- Reunión privada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
- Encuentro institucional en el Palacio Libertad con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.
- Alojamiento y descanso en la Nunciatura Apostólica.
Lunes 9 de noviembre (Claypole y CABA):
- Visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
- Recorrido en papamóvil y Santa Misa en el Monumento a los Españoles.
- Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
- Reunión ecuménica e interreligiosa en el Palacio San Martín.
- Rezo de vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con los obispos.
Martes 10 de noviembre (Córdoba y CABA):
- Vuelo matutino desde Aeroparque hacia la provincia de Córdoba.
- Recorrido en papamóvil y Santa Misa para fieles cordobeses.
- Visita al Arzobispado y encuentro con religiosos en la Catedral de Córdoba.
- Vuelo de regreso a Buenos Aires.
- Vigilia nocturna con jóvenes en el Monumento a los Españoles.
Miércoles 11 de noviembre (CABA, Luján y salida del país):
- Visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
- Traslado a Luján, recorrido en papamóvil y Santa Misa en la Basílica.
- Encuentro con voluntarios en la Villa Marista de Luján.
- Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y partida hacia Perú.