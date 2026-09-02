Una delegación del Vaticano recorrió la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione de Claypole como parte de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La delegación del Vaticano recorrió Luján y Claypole antes de la visita de León XIV
Los enviados de la Santa Sede inspeccionaron la Basílica y el Cottolengo Don Orione. También avanzaron en la planificación del operativo de seguridad.
Los enviados de la Santa Sede relevaron los espacios y analizaron posibles recorridos. Las propuestas todavía deberán ser evaluadas por la Secretaría de Estado del Vaticano antes de incorporarse al programa definitivo.
La misa en Luján
La Basílica de Luján fue elegida para una de las tres grandes misas previstas durante la estadía del pontífice. Las otras celebraciones se realizarán en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba.
La agenda contempla que León XIV llegue hasta la plaza en el Papamóvil y celebre allí la eucaristía. También se analiza una visita a la Villa Marista para mantener un encuentro con voluntarios.
El operativo de seguridad
La comitiva se reunió con autoridades bonaerenses, entre ellas el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Durante el encuentro se estudiaron los accesos, las restricciones al tránsito y la conformación de tres anillos de seguridad.
La protección inmediata del Papa estará a cargo de la custodia que acompaña habitualmente al pontífice. Los restantes dispositivos serán coordinados por fuerzas federales y provinciales.
La recorrida por Claypole
Los enviados también visitaron el Cottolengo Don Orione, institución destinada al cuidado de personas con discapacidad. El complejo aparece como posible escenario de una actividad vinculada con situaciones de vulnerabilidad.
Antes de la recorrida, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se reunió en La Plata con el gobernador Axel Kicillof. La delegación vaticana completó así los relevamientos realizados en Buenos Aires, Córdoba y territorio bonaerense.