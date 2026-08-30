Una delegación del Vaticano llegó este domingo a Buenos Aires para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV. La comitiva aterrizó a las 18.30 en el Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá tres días en el país.
Una delegación del Vaticano llegó al país para organizar la visita del papa León XIV
La comitiva recorrerá durante tres días los escenarios previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El pontífice estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
Los representantes de la Santa Sede fueron trasladados hasta el Hotel Emperador, sobre la avenida del Libertador. El recorrido contó con acompañamiento policial y un control preventivo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos de la Policía Federal.
Recorrida por tres jurisdicciones
La delegación visitará junto con funcionarios nacionales los escenarios previstos para las actividades del pontífice. Los preparativos comprenden la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El relevamiento permitirá ajustar los operativos de seguridad y planificar las convocatorias multitudinarias. Una vez terminada la recorrida, se realizará otra reunión entre las jurisdicciones involucradas.
Por el Gobierno nacional participarán equipos del Ministerio de Seguridad, la Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia. Cada distrito presentará sus avances y los proyectos diseñados para recibir al jefe de la Iglesia Católica.
La agenda de León XIV
La visita se desarrollará del 8 al 11 de noviembre. El papa tendrá actividades el lunes 9 en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, con base durante su estadía en la Nunciatura Apostólica.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, adelantó que se proyectan tres grandes misas, una vigilia y un momento de oración. También se analizan encuentros vinculados con la espiritualidad y situaciones de vulnerabilidad.
La programación incluiría reuniones con representantes de la política, la sociedad y otras religiones. Las autoridades eclesiásticas continúan dialogando con el Vaticano para definir el cronograma definitivo.
Los lugares que podría visitar
Entre las propuestas elevadas a la Santa Sede aparecen una visita a una cárcel, posiblemente la de Devoto, y otra a un hogar para personas con discapacidad. El Cottolengo Don Orione de Claypole es la principal alternativa para esa actividad.
En Córdoba se prevé un encuentro con obispos y seminaristas. Colombo indicó que los vuelos y traslados entre esa provincia y Mendoza durante esas fechas ya registran una elevada demanda.
También se proyecta una convocatoria masiva con jóvenes en Buenos Aires. El estadio Monumental figura entre las opciones, aunque la Iglesia evalúa otros espacios ante la cantidad de asistentes esperada.