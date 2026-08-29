La organización de la primera visita del papa León XIV a la Argentina entra en una nueva etapa. Este domingo llegará a Buenos Aires una delegación oficial de la Santa Sede que tendrá a su cargo avanzar en la coordinación logística y de seguridad del viaje previsto para noviembre.
León XIV en Argentina: llega la avanzada del Vaticano para preparar su histórica visita
La comitiva arribará este domingo a Aeroparque y recorrerá los principales escenarios previstos para la visita de noviembre. El Papa estará en el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369. La llegada estará acompañada por un operativo especial de seguridad, que incluirá custodia policial durante los traslados y controles preventivos.
Como parte del dispositivo también se realizará una inspección de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.
Una avanzada para definir los detalles
La delegación vaticana llega al país para avanzar sobre aspectos que todavía deben terminar de coordinarse entre la Santa Sede, la Iglesia argentina y las autoridades nacionales y locales.
El operativo de traslado de la comitiva estará compuesto por cinco vehículos. Por el momento, no fueron difundidos los dominios de las unidades que participarán del dispositivo.
La visita de la avanzada se suma al trabajo que ya comenzó entre distintos organismos. El Gobierno nacional conformó una mesa interjurisdiccional para coordinar cuestiones vinculadas con la agenda, la logística, los traslados, la seguridad y la comunicación del viaje.
La segunda visita de la delegación de la Santa Sede tendrá como objetivo recorrer y evaluar los posibles escenarios donde se desarrollarán las actividades del Pontífice.
León XIV llegará en noviembre
El Vaticano confirmó oficialmente que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su paso por el país, el Pontífice estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Será la primera visita de León XIV a la Argentina desde que asumió como Papa y el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas.
El itinerario confirmado por la Santa Sede establece que el Papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre, luego de su paso por Uruguay, y continuará su viaje hacia Perú el día 11. El programa completo de actividades todavía será comunicado oficialmente por el Vaticano.
Buenos Aires, Luján y Córdoba
Las tres ciudades argentinas que formarán parte del recorrido ya fueron confirmadas. Buenos Aires será la base de la visita y León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.
Luján tendrá un lugar central en el recorrido por el significado que posee la Basílica de Nuestra Señora de Luján para la comunidad católica argentina. La propia institución confirmó que el Papa visitará el santuario durante su estadía.
Córdoba será el tercer destino confirmado. La elección de las ciudades fue explicada por el canciller Pablo Quirno como parte de la referencia que tienen tanto Luján como Córdoba dentro de la comunidad católica argentina.
De acuerdo con los lineamientos que trascendieron hasta el momento, se analizan actividades pastorales, encuentros con distintos sectores de la sociedad y actos multitudinarios. Sin embargo, la agenda definitiva todavía debe ser comunicada por la Santa Sede.
Un operativo de alcance nacional
La visita implicará un importante despliegue de seguridad y logística debido a la cantidad de personas que se espera que participen de las actividades.
En agosto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una reunión de trabajo con funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades porteñas para avanzar en la organización. En ese encuentro se abordaron precisamente la logística, los traslados, la seguridad y la difusión del viaje.
La llegada de la delegación vaticana permitirá ahora avanzar sobre el terreno en la evaluación de los recorridos y espacios que utilizará el Pontífice.
La visita de León XIV tendrá además una particularidad histórica: será el primer viaje de un Papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987. Para el país, la cuenta regresiva ya comenzó y la llegada de la avanzada de la Santa Sede representa uno de los primeros pasos concretos hacia noviembre.